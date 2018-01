Habitat for Humanity România și ENGIE vor eficientiza energetic centrul HOSPICE Casa Speranței din Brașov

Habitat for Humanity România, în parteneriat cu ENGIE, demarează un nou proiect de eficiență energetică prin care vor reabilita și vor eficientiza energetic clădirea centrului HOSPICE Casa Speranței din Brașov, unde anual sunt oferite gratuit servicii de îngrijire paliativă pentru mai bine de 2.000 de adulți și copii care suferă de boli incurabile. Valoarea proiectului se ridică la peste 200.000 euro, sumă finanţată de ENGIE Romania.

Clădirea HOSPICE Casa Speranței din Brașov este prima unitate de îngrijire paliativă din România. În fiecare an, peste 2.000 de adulți și copii care trăiesc cu o boală incurabilă beneficiază, gratuit, de serviciile paliative oferite de personalul medical HOSPICE. Centrul include secții de internare pentru adulți și copii, centre de zi, săli pentru kinetoterapie, cabinet de consiliere psihologică și unitate pentru îngrijiri în regim ambulatoriu și oferă, de asemenea, servicii de îngrijire paliativă la domiciliul pacienților.

„Ne bucurăm să susţinem acest proiect complex care răspunde celor trei direcţii de responsabilitate socială ale companiei: protecţia mediului înconjurător, sănatate şi educaţie. Prin reabilitarea Centrului HOSPICE Casa Speranţei,încercăm să propunem o alternativă viabilăatât la problematica creşterii preţurilor la energie, cât şi la aceea a educării cu privire la economia de energie prin valorificarea cât mai eficentă a resurselor. Proiectul are, în egală măsură, şi o componentă socială şi de sănătate, beneficiarii direcţi fiind pacienţii care recurg laîngrijirile medicale paliative oferite de centru. Iniţiativa nu este singulară, suntem deja la al patrulea proiect de amploare pe care îl derulăm în parteneriat cu Habitat for Humanity România, cu care am reabilitat energetic complexul social SOS Satele Copiilor şi instituţii de învăţământ ale unor comunităţi locale”, declară Eric Stab, Preşedinte Director General ENGIE Romania.

Clădirea centrului HOSPICE Casa Speranței Brașov, cu o suprafață de 1280 metri pătrați, nu a mai fost renovată de la momentul construcției sale, în 2002. Acum, există zone unde apa se infiltrează în interior, tencuiala este avariată, acoperișul trebuie reparat și izolația termică a clădirii îmbunătățită. În prezent, HOSPICE Casa Speranței se confruntă cu costuri mari de întreținere și încălzire.

”Ne-am întâlnit cu unii dintre pacienții care se tratează aici și am aflat că, pentru ei, centrul HOSPICE Casa Speranței din Brașov este ca o a doua casă. Este locul care îi ajută să se bucure de fiecare clipă de viață. Datorită proiectului de eficiență energetică pe care îl derulăm împreună cu ENGIE Romania, vom îmbunătăți condițiile în care pacienții se tratează și vom ajuta HOSPICE să facă economii importante la facturile lunare”, declară Roberto Pătrășcoiu, director național Habitat for Humanity România.

Proiectul de reabilitare și eficientizare energetică a centrului HOSPICE Casa Speranței din Brașov se va derula de-a lungul anului 2018. La finalul lucrărilor, clădirea va fi termoizolată complet și va dispune o centrală termică nouă și de cazane pentru încălzire mai performante, acoperișul va reparat și vor fi montate panouri solare.

„HOSPICE Casa Speranţei nu este doar un centru în care copiii şi adulţii cu boli incurabile găsesc tratament, ci un cămin în care facem ca fiecare clipă să conteze pentru pacienţi şi familiile lor. Ne bucură acest parteneriat care ne va ajuta să facem economii substanţiale şi să folosim fondurile pentru a oferi alinare şi timp de calitate în viaţa celor cărora nu le-a rămas prea mult timp”, susține Mirela Nemţanu, CEO HOSPICE Casa Speranţei.

Lucrările de reabilitare și de eficientizare energetică a clădirii HOSPICE din Brașov va permite organizației să facă economii considerabile în fiecare an, echivalentul a 140 zile de spitalizaresau a 395 de vizite de îngrijire la domiciliul pacienților.Mai multe informații puteți regăsi în filmul de prezentare a proiectului:

