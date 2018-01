Întâlnire de lucru a conducerii AFIR cu beneficiarii PNDR și autoritățile locale din județul Constanța

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a organizat marți, 16 ianuarie 2018, prima întâlnire de lucru din acest an privind oportunitățile de finanțare pentru anul 2018, disponibile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

La acest eveniment, care a avut loc la sediul Consiliului Județean Constanța, a participat directorul general al AFIR, Adrian CHESNOIU, alături de personal de conducere de la nivel central, regional și județean.

La întâlnire au fost prezenți beneficiari ai Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), solicitanți de fonduri europene, reprezentanți ai autorităților publice locale și ai societăților de consultanță, reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală (GAL-urilor) din județ, precum și reprezentanți ai presei locale.

„Este prima întâlnire pe care o avem în acest an cu beneficiarii și solicitanții de finanțări prin PNDR și mă bucur că s-a realizat în județul Constanța care a avut rezultate foarte bune în cursul anului 2017. Astfel de acțiuni vor continua pentru că am speranța și încrederea că vom schimba percepția oamenilor despre accesarea fondurilor europene. Am făcut pași foarte importanți în acest sens și sunt decis să continui implicarea mea ca angajații AFIR să se concentreze tot mai mult pe îmbunătățirea relației pe care o au cu beneficiarii.” a declarat directorul general al AFIR, Adrian CHESNOIU.

Subiectele abordate în timpul întâlnirii au vizat pregătirea sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru anul 2018, problemele întâmpinate în anii anteriori de către beneficiarii publici și privați în derularea proiectelor finanțate prin intermediul submăsurilor din cadrul PNDR 2020, dar și posibile soluții pe care AFIR să le implementeze la nivelul procedurilor interne de lucru. Un subiect important ridicat de participanți a fost legat de modificarea legii achizițiilor publice, Agenția fiind angrenată într-un susținut efort instituțional pentru a sprijini optimizarea acestui important act normativ.

„Am început deja, sub coordonarea domnului ministru Petre Daea și a secretarului de stat Alexandru Potor, dezbaterile asupra viitorului Politicii Agricole Comune. Deși pare un orizont de timp destul de îndelungat, anul 2020 trebuie să ne găsească pregătiți pentru o nouă programare financiară. Am speranța că România va primi fonduri europene mai consistente, care să asigure o modernizare completă a agriculturii românești.” a menționat directorul general al AFIR, Adrian CHESNOIU.

De la demararea Programului în 2015 și până în prezent, AFIR a primit solicitări de finanțare în valoare totală de 6,95 miliarde de euro și a încheiat contracte de finanțare însumând 3,13 miliarde de euro. Valoarea totală nerambursabilă a plăților efectuate beneficiarilor Programului este de 2,73 miliarde de euro, sumă aferentă proiectelor de investiții și plăților compensatorii. Plățile efectuate reprezintă un grad de absorbție de peste 36% din alocarea disponibilă.<

