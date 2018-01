De ce să intri în afacerea Amazon.com

Din ce în ce mai mulți români își doresc să-și deschidă propria afacere pentru a nu mai fi la dispoziția nimănui. De asemenea, din ce în ce mai mulți români și-ar dori să lucreze de acasă sau de oriunde au conexiune la internet. Acesta ar fi job-ul ideal. Faci parte și tu dintre aceste persoane? Dacă da, în cele ce urmează îți vom da o idee de afacere, care îți dă libertatea de a lucra de oriunde din lume, după propriul program.

Este vorba despre afacerea Amazon.com, o afacere profitabilă într-un timp scurt, cu riscuri reduse și cu numeroase avantaje. Ce este Amazon.com? Este cel mai mare magazin online, accesat de peste 200.000 de vânzători (printre ei, poți fi și tu) și de peste 306 milioane de cumpărători din SUA.

Oamenii pasionați de shopping intră în acest magazin online fiindcă știu că aici pot găsi aproape tot ceea ce vor. Pe Amazon există peste 372 milioane de produse. Din acest motiv, Amazon înregistrează vânzări anuale de peste 136 miliarde de dolari, care cresc în permanență. Peste 70% dintre acestea sunt generate de așa numiții vânzători third-party. Amazon USA , prin programul FBA (Fulfillment by Amazon) le pune la dispoziție servicii de depozitare, ambalare și transport.

Un studiu realizat de Web Retailer a arătat că 51% din cei care au afacere pe Amazon câștigă pe an peste 100.000 dolari, iar 30% dintre ei peste un milion de dolari. În plus, acest magazin online nu este renumit doar în SUA. Datorită extinderii sale continue la nivel global în țări precum Canada, Mexic, Marea Britanie, Germania, Italia, Franța, Spania, India, China, Japonia și Australia, România etc., Amazon începe să fie din ce în ce mai cunoscut în întreaga lume.

După cum poți observa, Amazon.com este afacerea care îți poate oferi ceea ce îți dorești. Aceasta poate fi cea mai simplă și profitabilă idee de afaceri din 2018. Iată cum trebuie să procedezi:

– analizezi ce produs se vinde foarte bine pe Amazon USA;

– cauți soluția potrivită pentru a obține cea mai bună calitate pentru produsul găsit;

– cauți producători din China, care îți pot oferi cel mai bun preț raportat la calitatea pe care ți-o dorești;

– începi negocierile cu aceștia și comanzi produsele dorite, cu plata securizată prin opțiunea “Trade Assurance” din Alibaba;

– specifici în comandă că vrei ca transportul produselor să se facă către depozitele Amazon USA;

– listezi produsul care va apărea pe contul tău de seller și, în final,

– stabilești un buget pentru reclamă; datorită reclamei produsul va ajunge pe primele poziții în căutări; folosești strategia potrivită pe nișa respectivă, pentru ca produsul să fie cât mai vizibil viitorilor cumpărători.

Nu este greu să intri în afacerea Amazon, dar pentru a reuși este bine să cunoști regulile afacerii. Unii vânzători s-au încăpățânat și au învățat singuri regulile afacerii, citind informații oferite de persoane necunoscute sau cursuri ce nu mai sunt valabile.

Dacă vrei să ai succes, nu fă ca ei, ci urmează cursul Începe afacerea ta pe Amazon, pus la dispoziție de cei cinci fondatori ai AMZ Academy. Bazându-se pe experiența lor în afaceri, aceștia au dorit să-i ajute toți cei care vor să înceapă un business.

Acest curs conține peste 20 de webinarii, care se pot urmări online, în direct sau înregistrate, în baza accesului acordat individual pentru fiecare cursant. În plus, există diverse sesiuni de îîntrebări și răspunsuri, dar și tutoriale video în comunitatea de curs. Odată înscris la curs, ai acces la aceste informații pe pe viață.

Prin intermediul acestui curs, cei cinci fondatori își propun să le arate cursanților cele mai bune strategii de vânzări care au adus profituri. De asemenea, îi ajută pe aceștia să se ferească de greșeli, astfel încât riscul să fie foarte scăzut sau chiar zero. În plus, le oferă șansa de a se alătura celei mai bune comunități de vânzători, să aibă acces la cele mai bune informații, la discounturi speciale și la o infrastructură modernă și prietenoasă.

De asemenea, le răspund la orice întrebare pe pagina lor: amzacademy.ro, indiferent dacă sunt din România, Irlanda, Spania sau alte țări. Aici le împărtășesc și informații despre fiecare etapă a afacerii, dându-le exemple practice și oferindu-le concluzii despre strategiile pe care ei le-au aplicat și care le-au adus profit. Ei își doresc ca cei care se înscriu la curs să aibă succes, fiindcă succesul acestora e și al lor.

Ce zici? Te-ar interesa?

