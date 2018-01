Prima Casa a atins un adevarat record. 500 de romani isi depun actele zilnic pentru o locuinta cu avans mic. Iar dezvoltatorii imobiliari profita de cererea mare si au inceput sa umfle brusc preturile.

Insa bancile trag un semnal de alarma. Ganditi-va de doua ori inainte sa va luati un credit pentru 20 sau 30 de ani. Dobanzile ar putea creste considerabil.

Prima casa, cel mai popular program de creditare din Romania, a ajuns la un maxim istoric, potrivit Fondului National de Garantare. Sunt 500 de solicitari noi, in medie, zilnic. Daca facem un calcul scurt vedem ca in fiecare ora dintr-un program normal de lucru peste 60 de romani semneaza o cerere pentru un credit Prima Casa.

Ca sa faca fata solicitarilor, Fondul National de Garantare si-a prelungit programul in weekend si a suplimentat numarul de angajati. Clientii care vor sa acceze un credit Prima Casa primesc cel mult 57.000 de euro, pentru o locuinta mai veche de opt ani sau 66.000 pentru una noua.

In Capitala, un apartament spatios de doua camere, de exemplu, care sa se incadreze in acesti bani, se gaseste doar la periferie. In sud, est sau vest.

Asa a ales si Catalin Oprea, in varsta de 41 de ani. Barbatul tocmai a luat un credit pentru un apartament de trei camere, in cartierul Berceni.

Catalin Oprea, 41 de ani: “De 20 de ani de zile platesc chirie si practic pana acum apartamentul acesta l-am achitat de cativa ani. E simplu, de ce sa nu platesc ceva care sa imi si ramana. Preturile au crescut. Fix in februarie, cand s-a dat drumul la Prima Casa, apartamente care cu o saptamana inainte l-am gasit la 50 de mii, acum erau 55, multe dintre ele. Asa, peste noapte.”

Barbatul spune ca s-a grabit sa-si ia creditul si bine a facut. Imediat cum a fost lansat programul Prima Casa pentru acest an, preturile au crescut.

