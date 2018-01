Ce intrebarisa ii puiunui dealer de masini second-hand

Sursa imagine: wkauto.ro

Una din optiunile celor care vor sa isi cumpere o masina rulata este de a merge la un dealer auto second-hand. Daca si tu esti in aceeasi situatie, citeste mai jos sa vezi despre ce ar trebui sa discuti cu reprezentantul firmei auto.

Inainte de orice discutie, fixeaza-ti un buget si fa o cautare pe site-urile de masini second-hand de pe Internet. Cauta atat in Romania, cat si in alte tari din Europa si fa-ti o idee despre vechimea, kilometrajul aproximativ si dotarile pe care le poti obtine in bugetul fixat. Scoate din calcul ofertele „prea bune ca sa fie adevarate” – acestea prezinta ori masini care au probleme ascunse, ori pur si simplu sunt facute pentru a obtine datele tale de contact.

Cand gasesti masina care iti place, stabileste o intalnire cu un reprezentant al dealerului pentru a discuta mai multe despre masina si a o si vedea. Este obligatoriu sa ceri un istoric de service si, in cazul in care te-ai hotarat la achizitie, sa mai faci o verificare la un service autorizat. Un profesionist isi da seama mai repede daca masina are sau nu probleme.

Dealerii auto sunt, in general, de incredere. Este in interesul lor sa iti prezinte atat avantajele, cat si dezvantajele unui autoturism, pentru ca, daca nu vei fi multumit de achizitie, ei stiu ca te vei intoarce cu masina inapoi.

Chair daca discutam de masini second-hand, prima intrebare pe care ar trebui sa o adresezi dealerului este despre perioada de garantie oferita. Orice dealer auto care se respecta ofera o garantie pentru masinile vandute.

Cu toate acestea, este bine sa stii pe ce sa te focusezi cand faci o vizita unui dealer auto. Principalele intrebari vizeaza accidentele in care a fost implicata (istoric de service), taxele ce trebuiesc platite, cati proprietari a avut pana in prezent si care sunt problemele ei majore.

In afara de acestea, ar trebui sa te mai intereseze daca masina a fost revopsita de cand a fost fabricata si daca are toate componentele originale. Cand cumperi masina, trebuie sa primesti si cartea ei tehnica, cu detalii despre componentele tehnice.

Daca marca si modelul de care esti interesat vine, in mod normal, cu inchidere centralizata, intreaba daca aceasta functioneaza. Ca sa fii sigur, testeaza sistemul de inchidere chiar tu. Fa la fel si cu semnalizarile si luminile. Iar daca tot ai ajuns la volan, verifica bordul.

Nu te limita la interiorul masinii. Ridica-i capota si vezi daca are toate piesele asa cum au fost ele mentionate de producator. Daca le are, acesta nu este un semn ca masina functioneaza cum trebuie. Ar fi bine daca ai putea da o tura cu ea sa iti dai seama mai bine.

Degeaba vezi ca bateria e verde sau ca lichidul de frana este in parametri normali in ce priveste volumul si culoarea. Daca nu mergi efectiv cu masina prin oras, nu o sa stii niciodata daca masina chiar este o masina buna. Atentie, unele masini nu sunt asigurate si nu ai voie sa le conduci decat in perimetrul reprezentantei auto.

Cand raspunsurile la toate aceste intrebari sunt satisfacatoare si te decizi asupra cumpararii ei, mai fa, totusi, o verificare. Noteaza numarul de identificare a vehiculului si cauta informatii pe net despre el. Pot exista evenimente prin care masina a trecut si despre care dealerul nu a adus vorba.

Fa o cautare pe Google dupa „verificare VIN” si vei gasi mai multe surse unde este de ajuns sa introduci numarul de identificare auto (VIN sau serie sasiu) pentru a afla tot felul de informatii despre respectiva masina (ATENTIE: aceste rapoarte se platesc, insa suma investita este destul de mica, undeva la 50 lei, in comparatie cu problemele ce pot aparea in cazul in care masina a avut probleme sau kilometrajul a fost dat inapoi cu cateva sute de mii de kilometri).

Nu iti fie jena sa ceri acest numar de la dealerul auto. Acesta trebuie sa inteleaga ca o masina, chiar si second-hand, este o investitie importanta si este bine sa afli tot ce trebuie sa stii despre masina inainte de a o cumpara, nu dupa.

