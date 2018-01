Edenred continua extinderea geografica prin solutiile pentru flote auto si mobilitate si isi majoreaza participaţia în cadrul uta

UTA, o subsidiara a grupului Edenred, lider mondial in soluții tranzactionale pentru companii, angajati si comercianti, isi extinde activitatile in sase noi tari din Europa de Est, ce mai importanta mutare fiind achizitionarea distribuitorului de carduri de carburant Timex Card, cu sediul în Polonia. În același timp, Grupul isi va majora participatia in UTA la 83%.

Edenred, prin intermediul subsidiarei sale UTA, achiziționează o participație de 51%* in compania Timex Card, cu sediul în Polonia, care operează și în Estonia, Letonia, Lituania și Ucraina. Pe lângă această achiziție, UTA își va începe propriile operațiuni în Bulgaria. În aceste șase țări, aproape 1.800 de companii de transport utilizează astăzi soluții UTA, care oferă acces la o rețea de peste 54.000 de stații de service partenere.

Acest lucru va consolida poziția UTA, al doilea emitent de carduri de combustibil multi-brand la nivel european, în Europa de Est și, astfel, va contribui la accelerarea dezvoltării sale în această regiune dinamică. Polonia este cea mai importantă piață internațională de transport din Europa și, împreună cu statele baltice, reprezintă aproape 35% din piața europeană de cabotaj ca tone metrice per kilometru.

Aceste operațiuni sunt în concordanță cu strategia de dezvoltare a soluțiilor Edenred pentru flote și mobilitate in Europa de Est, o regiune în care grupul are deja o tradiţie solidă in domeniul beneficiilor pentru angajați.

„Acum un an, când Edenred a devenit acționar majoritar al UTA, ne-am exprimat dorința de a accelera dezvoltarea comercială a soluțiilor pentru flote de dimensiuni mari în Europa de Est. Odată cu achiziționarea Timex Card, vom profita de o oportunitate unică de a ne dezvolta rapid prezența pe aceste piețe care se bucura de o creștere rapida„, a declarat Antoine Dumurgier, Chief Operating Officer al soluțiilor Fleet & Mobility Edenred.

„Devenind acționar majoritar în Timex Card și demarând propriile operațiuni în Bulgaria, UTA va fi mai aproape de clienții săi și astfel își va putea accelera ritmul de dezvoltare”, a declarat Volker Huber, Chief Executive Officer al UTA.

Edenred isi majoreaza participația la UTA la 83%

În urma exercitării de către grupul Daimler a unei opțiuni de vânzare a unei participații de 15% în UTA la sfârșitul lunii decembrie 2017, participatia Edenred in UTA a crescut la 66%. Grupul Edenred a fost, de asemenea, informat de Hermes Mineralöl GmbH, societate co-fondatoare care este acționar minoritar al UTA, despre intenția sa de a-și exercita opțiunea de a vinde o participație de 17% **. Această tranzacție este supusă aprobării autorităților competente în materie de concurență și se așteaptă să fie finalizată în primul trimestru al anului 2018.

La finalizarea celor două tranzacții, Edenred va deține o cotă de 83% în UTA.

Bertrand Dumazy, președinte și CEO al Edenred, a declarat: „Participatia noastră crescută în UTA este, într-o perioadă de accelerare a dezvoltării geografice în Europa de Est, un pas important pentru dezvoltarea de soluții pentru flote și mobilitate, un punct esenţial din planul nostru strategic Fast Forward.” Per total, expansiunea geografică a Edenred în Europa de Est și creșterea participaţiei în UTA reprezintă o investitie de aproximativ 180 de milioane de euro.

* Conform contractului de achiziție a Cardului Timex, UTA are opțiunea de a cumpăra acțiuni deținute de acționarul minoritar, care la rândul său are opțiunea de a-și vinde acțiunile la UTA.

** Opțiunile acționarilor minoritari UTA de a vinde 49%, în valoare de 247 milioane EUR, au fost înregistrate în situațiile financiare ale Edenred în prima jumătate a anului 2017. În urma procesului inițiat de Hermes Mineralöl GmbH de anunțare a intenției sale de a-și exercita optiunea de vanzare, familia Eckstein va continua să aiba opțiunea de a vinde restul de 17% din acţiunile UTA.

