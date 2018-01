Fredy – siguranța unei francize de succes

În sectorul de business, afacerile pot urma două căi, cea a marilor schimbări (când antreprenorul își dorește să revoluționeze piața) sau cea a francizelor, în care se urmează calea marilor afaceri de succes.

Produsele de patiserie au avut dintotdeauna succes la public, datorită faptului că sunt gustoase și accesibile. De asemenea, au avantajul că pot fi consumate rapid, pe drum, la serviciu, la școală sau facultate. Sunt produse care potolesc rapid foamea și, spre deosebire de altele care se găsesc pe piață, sunt tot timpul proaspete, cu ingrediente de cea mai bună calitate.

Așadar, afacerea cu produse de patiserie și celebrii covrigi atât de iubiți de români pare a fi una pe cât de profitabilă, pe atât de sigură. Andrei Iacob, fondatorul brandului Fredy, de referință pentru piața locală din Suceava, dorește să ofere și altor antreprenori posibilitatea să apeleze la rețeta succesului său.

Chiar acesta declară că: „În cei aproape 8 ani de la înființare, afacerea s-a păstrat într-un trend ascendent. Ne-am confruntat, desigur, și cu provocări. Am experimentat, am căutat tot timpul să aducem îmbunătățiri și am remediat orice deficiențe. Am ajuns în punctul în care am obținut o afacere „la cheie”, perfect funcțională și profitabilă, ce poate fi predată oricărui antreprenor în sistem de franciză.”

Avantaje care nu au cum să fie trecute cu vederea

Franciza Fredy oferă numeroase avantaje, deloc de neglijat în fața concurenței.Afacerea înregistrează un trend ascendent, încă de la înființare și până în prezent. Practic, profitul este garantat în mod automat, fără riscul pierderilor financiare.

Se estimează că numai în 3-6 luni se va recupera investiția inițială făcută în brandul Fredy, fapt cum nu se poate mai avantajos. Datorită popularității crescute a brandului, este asigurată exclusivitatea pe o rază de minimum un 1 km.

Tot Fredy va furniza și produsele necesare pentru afacerea tip franciză. Astfel, cel care a decis să investească în oportunitatea oferită de Fredy va avea mereu produse de patiserie (covrigi, pizza, plăcinte, brânzoaice, covridogi, gogoși, rulouri) a căror calitate va fi mereu constantă. De asemenea, magazinul va beneficia de un design modern, conform cu conceptul Fredy, iar personalul va fi instruit corespunzător.

Totuși, cel care dorește să profite de această oportunitate oferită de Fredy, va trebui la rândul său să îndeplinească anumite criterii. Dorința de a fi propriul șef, de a porni un business de succes trebuie să fie principala motivație. Spiritul antreprenorial nu poate lipsi, iar cum business-ul Fredy este testat și optimizat din toate punctele de vedere, nu mai rămâne decât ca antreprenorul să aloce timpul și resursele financiare necesare pentru a susține și dezvolta în continuare afacerea.

Comparativ cu ideea de a porni un business de la zero, ideea de a prelua o franciză e mult mai atractivă. Afacerea e testată, perfect funcțională și profitabilă, iar cei interesați pot oricând accesa site-ul www.fredy.ro pentru a afla mai multe informații despre avantajele oferite de franciza Fredy.

98 total views, 0 views today