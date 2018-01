România a fost reprezentată la Transport&Ticketing Awards 2018 la Londra de către Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate a fost nominalizată în lista scurtă a finaliștilor în cadrul evenimentului internațional Transport&Ticketing Awards 2018, la categoria Smart City 2018,unde competiția s-a purtat cu lideri ai domeniului.

La această categorie au fost nominalizate proiecte cu impact asupra transportului inteligent. ARSCM a fost selectată pentru Programul Caravana Smart City, în cadrul căruia componenta transportului inteligent are o pondere foarte importantă. Finaliștii au fost: Tranzer, buy the ticket take the ride, Las Vegas Monorail Company, TAO Orelans Metropole în parteneriat cu Keolis-Kisio-Masabi pentru PlanBookTicket și Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate cu Programul Caravana Smart City.

Prezent la ceremonia de decernare a premiilor Președintele ARSCM a declarat că recunoașterea internațională a eforturilor asociației, alături de actorii locali este un mare pas înainte, un motiv pentru a privi România 2020 cu încredere.

Tot în cadrul Transport Ticketing Global, în data de 23 ianuarie 2018, Președintele ARSCM, Eduard Dumitrașcu a fost speaker la dezbaterea AI and IOT – the future of mobility, promovând și cu această ocazie conceptele smart city, precum și progresele realizate de România în privința implementării tehnologiilor inteligente. În cadrul dezbaterii Președintele ARSCM a discutat despre GDPR, despre importanța siguranței datelor, despre importanța AI (artificial intelligence) și IoT în componentele proiectelor Smart City. Reuniunea va servi drept platformă pentru directorii de transport pentru a stabili agenda spre viziunea globală a transportului în 2018.

Transport&Ticketing Awards 2018 se derulează în cadrul Transport Ticketing Global și se află la cea de-a zecea ediție. Evenimentul a avut loc în perioada 23-24 ianuarie 2018 la Londra, la Old Billingsgate Market. Este cea mai mare și mai atractivă expoziție de transport public din lume și reunește toți actorii-cheie din toate domeniile inteligente de ticketing și industria orașelor inteligente.

Transport Ticketing Global 2018 este întâlnirea anuală pentru întreaga comunitate de transport public. În cadrul celor două zile au avut loc dezbateri aprofundate și studii de caz din partea operatorilor de pe fiecare continent.

Caravana Smart City este un program de promovare și educare derulat la nivel național, inițiat de ARSCM și realizat în parteneriat cu Ministerul Energiei, ce se desfășoară pe parscursul a 12 luni, la nivel național, în 12 regiuni ale României, din luna septembrie 2017, iar din anul 2018 se extinde la nivel european. În România, Caravana Smart City a fost premiată în luna noiembrie în cadrul Galei Educației pentru componenta de educație a programului.

