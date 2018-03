Ministerul Finanțelor Publice vrea să reducă înapoierea taxei auto

Ministerul Finanțelor Publice a exercitat public un proiect de ordonanță de urgență de modificare a OUG 52/2017 în sensul simplificării procedurii pentru restituirea taxei auto. Oamenii care cer restituirea sumelor plătite în contul taxei auto, nu vor mai fi forțate să anexeze la cerea de restituire documentele care să arate efectuarea plăţilor şi nici copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare.

„Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 arătând restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare are la bază raţiuni de simplificare a procedurii administrative de restituire a taxelor în cauză, întrucât datele privitoare la plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule pot fi verificate de organul fiscal în baza de date pe care o deţine. În plus, organul fiscal central poate verifica informaţiile privind datele de identificare ale autovehiculului şi cele referitoare la înmatricularea acestuia, indicate de contribuabil în cererea de restituire, prin interogarea, pe baza protocoalelor existente, a bazelor de date ce aparţin altor instituţii”, se arată în Nota de fundamentare care însoţeşte documentul.

Taxa auto pentru autovehicule la inițiala înmatriculare a fost introdusă pentru prima dată la 1 ianuarie 2007, imediat după aderarea României la Uniunea Europeană. În acel timp, taxa de primă înmatriculare se calcula în funcţie de trei variabile: vechimea maşinii, tipul de catalizator (euro) şi capacitatea cilindrică a maşinii.

Pe 19 februarie 2009, taxa de poluare auto a fost schimbată, iar Guvernul a scăzut valoarea acesteia cu o treime. De la 1 ianuarie 2012, taxa auto a devenit obligatorie atât la reînmatricularea maşinilor înregistrate în România înainte de 1 ianuarie 2007, cât şi pentru cei care aduceau maşini din Vest. Începând cu 30 ianuarie 2012, taxa este suspendată până la 31 decembrie 2012, iar persoanele care plătiseră deja urmau să primească banii înapoi.

Din 15 martie 2013 a intrat în vigoare timbrul de mediu pentru autovehicule, iar din acel moment taxa auto este calculată exclusiv pe baza emisiilor de CO2, înscrise în cartea de identitate a maşinii.

Timbrul de mediu pentru autovehicule face parte din cele 102 taxe nefiscale care au fost eliminate de la 1 februarie 2017, după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis, pe 9 iunie 2016, că acesta este ilegal.