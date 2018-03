Studiul geotehnic – preț, importanță, plusvaloare

Un studiu geotehnic este strâns legat de o dezvoltare durabilă. Indiferent că este vorba de construcția unei clădiri de birouri, o școală sau o casă particulară, importanța studiului geotehnic este aceeași. Verificarea terenului pe care urmează să fie ridicat obiectivul este necesară. Investigarea terenului de fundare se face prin intermediul forajelor din care se recoltează eșantioane ale solului, ce ulterior sunt analizate într-un laborator atestat.

Studiul geotehnic este obligatoriu prin lege, iar riscurile la care clientul se expune prin evitarea realizării acestuia sunt uriașe. Poate avea loc afectarea integrității clădirii.

În plus, dacă se consideră că are loc o economie de bani dacă se folosesc informații din arhivă sau din rapoartele proprietarului vecin, este total fals. Baza pe care urmează să se ridice construcția trebuie să primească cea mai mare atenție. În caz contrar, investițiile ulterioare pentru supradimensionarea proiectului de structură, pentru refacere vor însemna cheltuieli usturătoare, întârzierea proiectului.

Studiul geotehnic și cum te ajută să economisești bani

Domnul inginer Călin Alexandru, membru coordonator al echipei HidroGeofor, companie cu vechime și experiență, care s-a remarcat în domeniul forajelor geotehnice, forajelor pentru alimentare cu apă, forajelor geotermale, al studiilor geotehnice și studiilor hidrogeologice ne răspunde la întrebări:

Financiarul.ro: Presupunem că este un client care dorește să își construiască o casă de 120 mp, înălțime P+1, în zona de câmpie, aproape de București, de exemplu la Măgurele, pentru el și familia sa. Cât îl va costa aproximativ studiul geotehnic?

Călin Alexandru: Un studiu geotehnic pentru o casă costă 1000 lei și include 1 foraj de 6 m adâncime, inclusiv mobilizare echipă în teren, prelevare de probe tulburate și netulburate din foraj, încercări de laborator pe probele recoltate, întocmit studiu și verificare la cerința Af, întocmită de un expert autorizat.

F: Studiul geotehnic este obligatoriu prin lege. Clienții care vin și cer un studiu geotehnic, considerați că o fac din considerente legislative sau ei conștientizează într-adevăr importanța unei astfel de acțiuni?

CA: Nu mai mult de jumătate dintre beneficiari aleg să facă un studiu geotehnic conștientizând valoarea acestuia. Restul o fac numai din obligație, iar o parte sunt chiar exasperați că trebuie să plătească 1000 lei pentru un studiu geo. Probabil consideră că este doar o autorizație, o taxă sau ceva asemănător.

De fapt, pentru elaborarea unui studiu geotehnic de 1000 lei, pentru o casă, lucrează 9 persoane: 2 sondori care execută forajul, 4 persoane în laboratorul geotehnic (din care 1 inginer și 2 tehnicieni), 1 inginer care întocmește studiul, 1 inginer expert care verifică Af și o asistentă care întocmește contractul, factura și chitanța, printează studiul și îl îndosariază împreună cu formularele de laborator.

Ca să nu mai vorbim de răspunderea pe care și-o asumă acest colectiv, pentru că un studiu geotehnic are valabilitate nelimitată și dacă se întâmplă ceva, va trebui să răspundă în fața legii pentru corectitudinea întocmirii conform normativelor în vigoare.

F: Cum te ajuta un studiu geotehnic să economisești de fapt bani? Prezentați-ne unul, două scenarii.

CA: Exemplul 1: Prelevarea probelor din foraj și analizarea lor în laborator duc la cunoașterea exactă a caracteristicilor pământului de sub fundație, ceea ce duce la o proiectare corectă a dimensiunilor fundației și structurii casei. Dacă un proiectant sau arhitect nu are date concrete de la pământul de sub casa dumneavoastră, atunci el o să își ia marje de eroare suficient de mari, iar fundația și structura casei o sa fie aproape dublă față de cât ar fi necesar.

Exemplul 2: Verificarea terenului de sub fundație, daca este contractil sau sensibil la umezire. Neverificarea acestui aspect duce în timp la degradări ale structurii casei, degradări ale tencuielii, crăpături vizibile în pereți – toate din cauza tasărilor diferențiate ce apar în urma unor ploi mai abundente sau în urma topirii zăpezilor.

Exemplul 3: Zone cu umpluturi formate din gunoaie, materii organice, funduri de albii ale unor vechi meandre de râu; toate provoacă tasări ale clădirilor și degradări în timp.

Exemplul 4: Apa subterană. Dacă nu este identificat nivelul apei subterane și se proiectează în necunoștință de cauză, apar infiltrații ale apei subterane în subsoluri, igrasie, tasări etc.

F: Presupunem că o persoană fizică are nevoie de un studiu geotehnic. Nu știe pe nimeni care a beneficiat de un astfel de serviciu pentru a îi face o recomandare. Prin urmare, cum știe să aleagă o firmă de încredere?

CA: Trebuie să verifice dacă firma are suficientă vechime în domeniu (pe site-ul ANAF verifică firma după codul fiscal). Trebuie să verifice portofoliul de lucrări deja executat. Și cel mai important, trebuie să ceară următoarele: anexe cu buletinele de încercare pe probele prelevate din foraj, semnate și ștampilate, întocmite de un laborator acreditat și autorizat precum și obligatoriu verificarea Af.

F: Precizați 3 lucruri mai puțin știute despre studiul geotehnic pe care o persoană fizică (care dorește o construcție) sau un dezvoltator imobiliar ar trebui să le știe.

CA: 1. Un studiu geotehnic poate fi întocmit ILEGAL, folosind doar date din arhivă, din studii din zonă sau fară analize de laborator, doar din descrierea litologică întocmită de sondori la fața terenului și fără verificare Af. Și, după toate aceste compromisuri, beneficiarul plătește 700-800 lei și crede că a ieșit în profit cu 200-300 lei. Cine credeți că va pierde până la final?

Se poate face un studiu geo doar cu analize de laborator efectuate pe probe tulburate precum granulometrie sau limite de plasticitate, dar beneficiarul nu va ști niciodată dacă pământul de sub fundație este sensibil la umezire sau contractil. Aceste caracteristici le află numai din analiza probelor netulburate, prin testul de compresiune în edometru. Aceste teste costă puțin mai mult, dar aduc informații vitale. Prin faptul că nu le execută, unele firme fac economii și propun un preț puțin mai mic pentru studiul întocmit. Clientul crede că a făcut o afacere bună și că a economisit 100-200 lei. Ca și hârtie pentru primărie acest studiu este foarte bun, deci cei 50% de care v-am vorbit la început aleg această variantă, incompletă, dar cea mai ieftină. Prin verificare Af, un inginer expert autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcții, pune o ștampilă pe studiul geo și atestă că toate investigațiile și rezultatele prezentate sunt corecte și în conformitate cu legislația în vigoare. Această verificare este OBLIGATORIE pentru orice studiu geotehnic! Anumite firme induc clienții în eroare și le spun că această verificare Af nu este obligatorie, tocmai pentru a putea ascunde incorectitudinea întocmirii studiului geotehnic.

Chiar și noi am obosit să tot explicam beneficiarilor de ce un studiu costă 1000 lei și altul 800 lei; este responsabilitatea fiecăruia să aleagă riscul la care se expune.

Noi, la Hidrogeofor, lucrăm la capacitate maximă cu clienții veniți prin recomandări sau trimiși de către arhitecți și proiectanți care deja au folosit datele din studiile întocmite de noi și au fost multumiți pe deplin.

