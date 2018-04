Libra Internet Bank a stabilit un profit record, în creștere cu 83% față de anul trecut

Libra Internet Bank a stabilit pentru 2017 un profit net record, de 59,4 milioane de lei, în creștere cu 83% față de anul precedent.

„Rezultatele de anul acesta se datorează măririi liniilor de business tradiționale: Profesii Liberale, IMM, Agricultură, Dezvoltări Imobiliare, unde experiența și inovarea au reprezentat elemente cheie ale succesului. În plus, creșterea a fost susținută de sectorul digital banking, unde avem specialiști dedicați de a dezvolta produse și servicii inovatoare, aliniate cu trendurile la nivel mondial”, a susținut Emil Bituleanu, Director General Libra Internet Bank.

În 2017, activele totale ale Libra Internet Bank au atins valoarea de 4,6 miliarde lei, în creștere cu 36% față de 2016. În aceeași perioadă, fondurile atrase de la clienți au ajuns la 4 miliarde de lei (creștere de 35%), în timp ce portofoliul de credite a ajuns la 2,6 miliarde de lei (creștere de 28%). Rata creditelor neperformante continuă să rămână extrem de redusă, respectiv 2,7%, comparativ cu 6,4% la nivelul sectorului bancar.

Activitatea și performanțele Libra Internet Bank au fost recompensate, în 2017 și cu două premii importante. În cadrul Galei Mastercard Bank of the Year, Libra Internet Bank a fost desemnată „Cea mai inovatoare instituție financiară a anului”, iar Depozitul la 1 an și 1 luna a câștigat premiul de „Cel mai bun produs de economisire al anului”.

La finalul anului 2017, Libra Internet Bank a depășit o cotă de piață de 1%. Banca oferă o experiență digitală completă pentru clienții persoane fizice și este specializată în produse și servicii bancare dedicate profesiilor liberale, IMM-urilor, agriculturii și dezvoltatorilor de proiecte rezidențiale.

Pe lângă cele mai inovatoare servicii și produse de banking online, Libra Internet Bank pune la dispoziția clienților și peste 50 de sucursale.