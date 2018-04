Cariera ta în Vânzări începe la Sales BootCamp!

Pe 18 aprilie companii multinaționale au planuri importante de recrutare

Pe 18 aprilie, la Impact Hub București are loc Sales Boot Camp. JTI România, Coca-Cola HBC România, Bosch România, Veeam Software, Unilever și L’Oreal România sunt câteva dintre companiile care vor fi prezente la ediția din acest an Sales Boot Camp. Participanții vor intra pe shortlistul companiilor pentru programele lor de internship sau pentru pozițiile entry-level din departamentul de vânzări, oportunități de carieră pe care aceștia le au deschise în următoarea perioadă.

Evenimentul se adresează studenților, masteranzilor sau absolvenților unei facultăți cu profil economic, persoane care își doresc o carieră în Vânzări. În cadrul Sales Boot Camp participanții vor afla care sunt competențele necesare unui om de vânzări, vor avea ocazia să pună în practică noțiuni teoretice, să descopere care sunt strategiile de negociere și care sunt oportunitățile de carieră oferite de companiile participante. Ei vor primi sfaturi și informații utile de la specialiști și traineri din domeniul vânzărilor.

Prezența la Sales Boot Camp este gratuită, iar cei care vor să participe se pot înscrie la secțiunea evenimentului, pe www.hipo.ro. Locurile sunt limitate, iar accesul la eveniment se face pe bază de preselecție. În selecția celor 100 de participanți, vor conta rezultatele academice obținute în timpul anilor de studii, precum și implicarea în activități extracurriculare, cum ar fi ONG-uri, programe de internship sau experiențe internaționale.

Companii de top și specialiști din domeniu vor fi prezenți la ediția din acest an Sales Boot Camp. Printre companiile confirmate sunt: JTI România, Coca-Cola HBC România, Bosch România, Veeam Software, Unilever și L’Oreal România. Pe lângă oportunitățile de carieră oferite de companii, participanții au ocazia să participe la o serie de conferințe și workshopuri interactive. Câteva dintre temele care vor fi abordate sunt:

Translating the sales strategy into an effective action plan

Sales & Marketing: A Digital Marriage

Aligning the Chaos of Selling – The DNA of a High-Performance Sales Person