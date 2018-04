Cum sa castigi mai mult din pariuri la Cupa Mondiala

Mai sunt 60 de zile pana la inceperea Campionatului Mondial de fotbal din Rusia. Pregatirile gazdelor au intrat pe turnanta, iar echipele participante asteapta ca fotbalistii sa incheie competitiile interne in care sunt angrenati. Selectionerii sunt cei mai agitati in aceasta perioada, ei trebuind sa urmareasca cat mai multi jucatori, sa-si stabileasca prioritatile in alcatuirea loturilor si sa pregateasca diverse strategii de joc.

In toiul pregatirilor sunt si celelalte parti implicate in acest eveniment: companiile de turism, hotelurile si restaurantele din orasele care vor gazdui meciuri (11 orase din zona europeana a Rusiei), institutiile financiare, agentiile de publicitate, agentiile de pariuri etc.

Cele 64 de meciuri de la aceasta editie a campionatului mondial vor prilejui iubitorilor de fotbal si cel putin 64 de posibilitati de a face ceva bani din pariuri. De altfel, cei pasionati de aceasta activitate si-au stabilit deja bugetele pentru aceasta competitie. Pariurile trebuie abordate cu oarecare precautie si cu strategii bine conturate.

Un prim pas in stabilirea strategiilor este parierea in mediul online. Aceasta permite alegerea celor mai mari cote pentru selectiile de pe bilete. Devine evident ca este nevoie de conturi la mai multe case de pariuri pentru a putea face comparare de cote si in acest fel sa iti maximizezi profitul. Pentru a putea face acest lucru este nevoie de un buget consistent. In alta ordine de idei, se recomanda parierea a cat mai putine evenimente pe un singur bilet. Fiecare selectie in plus pe bilet inseamna un risc crescut.

O metoda foarte eficienta de a obtine castiguri din pariuri este aceea prin care se urmareste dublarea mizei. Biletele cu cota 2 se formeaza de obicei din doua sau trei selectii cu o mare probabilitate. O astfel de strategie nu aduce castiguri foarte mari, insa poate aduce castiguri frecvente. Sunt site-uri de analiza sportiva si predictii care propun astfel de bilete. Cei interesati pot intra aici si vor analize pentru fiecare eveniment in parte, pronosticuri, variante de bilete cu cota 2, variante de bilete cu cote mari. Consultarea site-urilor de analiza este o foarte buna metoda pentru a afla ultimele stiri despre combatantele unui eveniment, starea de sanatate a acestora, conditiile de desfasurare a acestuia si eventuale strategii care ar putea influenta rezultatul.

Agentiile de pariuri online vor pregati foarte multe promotii pe durata campionatului Mondial. Daca nu aveti conturi la aceste agentii, bonusul de inregistrare poate constitui o buna sansa de a creste bugetul initial de pariuri. Foarte probabil, multe dintre acestea vor acorda bonusuri pentru pariurile acumulator, insa nu trebuie sa va lasati atrasi in a forma bilete cu un numar foarte mare de selectii, doar pentru a beneficia de aceste bonusuri. Uneori, ofertele agentiilor de pariuri ne pot crea un avantaj substantial. In cazul unor derby-uri, acestea ofera cote marite pentru combatante. Combinand aceste pariuri putem obtine un profit sigur.

Pentru a ne proteja bugetul, trebuie sa fim foarte atenti la ultimele meciuri din grupele competitiei, deoarece pot interveni calcule care sa vizeze alegerea advesarului in turul urmator, competitia avand un tablou prestabilit.

Agentiile de pariuri online au pregatit deja ofertele pentru castigatorul competitiei, echipele care se vor califica intre primele 8, castigatoarele grupelor, echipele care vor avansa in faza eliminatorie si pentru meciurile din grupe. O analiza atenta a acestora ar putea sa ofere un avantaj, deoarece pentru unele dintre acestea, dupa inceperea competitiei, cotele vor fi mult mai mici.

Dincolo de calculele legate de castigurile la pariuri, Cupa Mondiala din Rusia este asteptata pentru spectacolul sportiv in care vor fi implicati unii dintre cei mai mari fotbalisti din istoria fotbalului. Ronaldo, Messi si Neymar au nevoie sa castige acest trofeu pentru a se impune in memoria fanilor fotbalului. Nu trebuie uitate nici reprezentativele Germaniei, Frantei si Spaniei care, desi nu au un lider de echipa de talia celor enumerati, pot oricand sa castige competitia.