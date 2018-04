Danseaza si joaca in Insulele Caraibe

Insulele Caraibe sunt o destinatie frecventa pentru cei care doresc sa isi faca vacantele in zone tropicale. Acestea sunt localizate pe coasta Americii Centrale si sunt scaldate de apele Marii Caraibelor. Miile de insule din aceasta zona apartin unor tari insulare cum ar fi Jamaica, Barbados, Martinica, Republica Dominicana, Cuba, dar si unor state continentale: Columbia, Mexic, Nicaragua, Venezuela, etc.

In afara plajelor minunate si a climei tropicale, insulele ofera si numeroase posibilitati de distractie pentru familli , dar si pentru cei care sunt in cautare de aventuri si de adrenalina. Printre aceste activitati pot fi incluse si cazinourile. In aceasta zona se intalnesc peste 100 de cazinouri, dintre care multe in Bahamas, Barbados, Aruba, Republica Dominicana, Insulele Virgine si chiar in Haiti. Activitatea acestora este facilitata si de faptul ca multe din aceste insule beneficiaza de avantaje fiscale care le incadreaza intre paradisurile fiscale. Cele mai multe cazinouri se intalnesc in Republica Dominicana in timp ce in Bermuda jocurile de noroc nu sunt legalizate. Foarte populare in randul populatiei din zona sunt loteriile. Pokerul si-a facut si el loc in preocuparile localnicilor si turistilor, la Atlantic Paradise Island din Bahamas desfasurandu-se PokerStars Caribbean Adventure, unul din cele mai mari turnee de poker din lume.

Pentru economia din zona, industria jocurilor de noroc este o importanta sursa de locuri de munca alaturi de industria hoteliera. Oferind in acelasi timp stabilitate, industria jocurilor de noroc din zona este o continua preocupare a autoritatilor, investitiile cresc an de an si devin un factor major si influent in economia zonei.

In perioada 26-27 aprilie 2018, CGS Group, in colaborare cu Gaming Association of Mexico, organizeaza Caraibbean Gaming Show & Summit, eveniment ce incearca sa puna la dispozitia membrilor industriei de jocuri de noroc din zona, masuri, strategii si produse care sa faca din Mexic si Zona Caraibelor una dintre cele mai mari si reglementate piete din zona. Evenimentul va avea loc la Iberostar All Inclusive Resort & Convention Center din Cancun, Mexic. Alegerea nu este una intamplatoare, Mexicul fiind una dintre tarile cu un numar mare de locuitori. Desi jocurile de noroc sunt permise doar in doua din cele 31 de state ale Mexicului, acestea aduc venituri consistente bugetului de stat. Mexicul intentioneaza sa schimbe legislatia, in sensul de a permite constructia a 25 de cazinouri in urmatorii ani, desi in perioada 2012-2014 a inchis 100 de astfel de unitati in incercarea de a combate spalarea de bani. Guvernul urmareste cresterea numarului de locatii care ofera activitati in domeniul gamblingului de la 297, cate sunt in prezent, la 775. Gamblingul online genereaza 300 milioane de dolari pe ani, dar la acesta nu au acces cetatenii mexicani, ci doar strainii care joaca pe site-uri inregistrate in afara tarii.

In cadrul conferintei la care vor participa si colaboratori ai cazinourilor online de top din Romania, EGT, Betradar, Microgaming sau iGaming Academy, vor fi abordate subiecte legate de reglementarea pietei din Mexic si Zona Caraibelor: <Abordarea bazata pe risc si Programul PLATF in cazinourile mici si medii>, < Trucuri avansate si inselatorii – combatute de profesionistii cazinourilor din Caraibe si America de Sud>, < Analiza pietei mexicane – Realitate, schimbari si perspective>, < Criptomonedele: Cum sa atragi clienti care folosesc aceasta metoda de plata in tranzactiile terestre si online>, < Loteriile: Ce se asteapata in era digitala>, < Schimbari in reglementarea jocurilor online>, < Importanta dezvoltarii programelor de afiliati>, <Inovatii in Daily Fantasy Sports(DFS) si pariuri sportive>, <Oportunitati pentru operatorii care vor sa intre pe piata sud-americana>, <Trenduri in industrie – Jocul responsabil in eSports, iGaming, Lotteries si cazinouri traditionale>.

Evenimentul produce si numeroase momente de socializare in cadrul carora se vor purta discutii pe baza celor expuse in cadrul conferintelor si se vor pune bazele unor viitoare colaborari. Cu siguranta summit-ul va duce la o mai buna reglementare a industriei in zona, la o mai buna colaborare intre industria jocurilor de noroc si turism si va cristaliza o parte din avantajele migrarii activitatilor in mediul online.