Se măresc din nou facturile la electricitate

Mărirea se va petrece în viitorii patru ani ca rezultat a unei noi scheme de susținere a energiei verzi, conform unui amendament lăsat de parlamentari la proiectul de lege referitor la modificarea schemei de sprijin pentru energia din surse regenerabile.

Parlamentul ar urma să accepte în curând proiectul de lege referitor la modificarea schemei de sprijin pentru energia din surse regenerabile, iar schimbările vor aduce o creştere mare a facturilor la energie electrică, conform e-nergia.ro.

Proiectul de lege, care urmează să fie dezbătut marţi de Comisia de Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor, hotărăște care va fi impactul certificatelor verzi, prin care sunt susţinuţi producătorii de energie din surse regenerabile, în facturile tuturor consumatorilor, începând din acest an şi până în 2022. Sumele vor creşte de la an la an.

„Începând cu anul de analiză 2018, ANRE stabilește prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza consumului final de energie electrică din anul precedent, astfel încât impactul mediu la consumatorul final să fie de 11,7 euro/MWh în anul 2018, 12,5 euro/MWh în anul 2019 13 euro/MWh în anii 2020-2021 și 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022. Prevederea vine să crească facturile de energie electrică în anii următori, şi este favorabilă „regenerabililor”, care vor putea valorifica mai multe certificate verzi, plătite de toţi consumatorii români, prin factură.

