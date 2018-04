Pentru liceenii din echipa de robotică Technogods, participarea la campionatul din SUA din aprilie

„Entuziasm. Mândrie. Perseverență. Visul. Fericire. Provocare.”

Nici nu au apucat să se bucure prea bine de succesul înregistrat la finala pe țară a BRD FIRST Tech Challenge România, din martie, că s-au și întors la lucru pentru a se pregăti pentru Campionatul Mondial din Detroit, Statele Unite, din această lună. Liceenii din echipa de robotică Technogods din Târgu Jiu, una dintre cele 4 echipe din România care vor merge la campionatul american, au mărturisit în cor că imediat după calificare au și început să se gândească la planurile pentru Statele Unite. Coordonați de mentorul lor, doamna profesor de informatică Mihaela Runceanu de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu Târgu Jiu, tinerii robotiști freamătă de nerăbdare și muncesc de zor pentru a îmbunătăți robotul și programul cu care vor merge în Detroit, la Campionatul Mondial ce se va desfășura în perioada 25-28 aprilie la Cobo Center din Detroit.

„Avem multe de îmbunătățit. Vom schimba multe la mecanismele noastre, lucruri care suntem siguri că ne vor face robotul mult mai bun și demn să se lupte cu niște echipe foarte bune. De asemenea, vom modifica lucruri din caietul tehnic al echipei și vom organiza niște evenimente pentru a introduce în comunitatea nostră spiritul FIRST. Mai mult, va fi nevoie de foarte, foarte mult antrenament, făcut în condiții de meci”, spun liceenii, dornici să se prezinte la înălțime la Detroit.

La rândul său, mentorul echipei, doamna Mihaela Runceanu, este de părere că „pentru echipa Technogods este o realizare și o bucurie extraordinară participarea la finala de la Detroit. La competiția națională am văzut multe echipe foarte bune, am învățat unii de la altii, am legat prietenii și ne-am ajutat reciproc. A fost o competiție grea, dar în același timp frumoasă și caracterizată de fairplay. Așteptăm cu nerăbdare să vedem cele mai bune echipe din lume și suntem mândri să reprezentăm România.”

Fascinați de domeniul roboticii și dornici să învețe cât mai multe, liceenii de la Technogods mărturisesc că printre cele mai mari bucurii pe care le aduce acest proiect se numără munca în echipă, descoperirea unor cunoștințe noi și aplicarea lor practică, spiritul de competiție și fairplay. „Motivația mea este faptul că lucrez alături de oameni minunați de la care învăț în fiecare zi și faptul că atunci când mai mulți oameni își pun mintea la contribuție într-un scop comun, lucruri minunante pot rezulta”, spune Robert, unul dintre ei. Întrebați cum ar descrie într-un singur cuvânt această competiție, liceenii spun fără să stea prea mult pe gâduri: „Entuziasm. Mândrie. Preseverență. Visul. Fericire. Provocare.”

Cea mai mare competiție de robotică pentru licee din România, implementată de Asociația „Nație Prin Educație”, fondată de Dana Războiu, a fost primită cu brațele deschise de către profesori, în special pentru latura sa dinamică și practică. „Fist Tech Challenge este o competiție care dezvoltă spiritul de echipă și de fairplay și totodată o oportunitate extraordinară pentru elevi de a învăța lucruri noi, ce nu se învață la orele de curs. Nu este pur și simplu vorba doar despre construirea unui robot, ci de o activitate complexă ce presupune implicare, motivație, responsabilitate și muncă în echipă. În această competiție toți participanții sunt câștigători prin ceea ce învață și prin aptitudinile dezvoltate în lunile de muncă în vederea participării la competiție”, spune doamna profesoară Runceanu.

După luni de muncă, timp în care și-au proiectat și construit roboții, cele patru echipe câștigătoare, XEO de la Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, Quantum Robotics, de la Liceul Internațional de Informatică din București, Qube de la Colegiul Național Mihai Viteazul din București și Technogods de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu s-au calificat pentru finala Campionatului Mondial de Robotică din Statele Unite ale Americii, de la Detroit, care se va desfășura între 25-28 aprilie.