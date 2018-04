Caravana Smart City – Etapa VI la Craiova – Galerie Foto

În data de 12 Aprilie, Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate a organizat la Craiova în cadrul Centrului Multifuncțional Craiova, cea de-a șasea ediție a Caravanei Smart City, unicul program de promovare a conceptelor Smart City și de informare a factorilor decidenți cu privire la noile tehnologii, a modalităților de implementare și mai ales a oportunităților de finanțare a acestora.

Evenimentul a reunit reprezentanții autorităților județelor Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea din mediul administrativ, academic, privat și societate civilă. Auditoriul a fost unul specializat, iar intervențiile celor prezenți în sală au stat la baza unui dialog constructiv.

Au fost prezenți la eveniment domnul Robert Iulian Tudorache, secretar de stat la Ministerul Energiei, domnul Cosmin Vasile, vicepreședinte al Consiliului Județean Dolj, Subprefect domnul din partea Instituției Prefectului Dolj, domnul Sorin Manda – Administrator Public al Municipiului Craiova, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Oltenia și reprezentanți ai mai multor orașe și comune din regiune.

În deschiderea evenimentului, președintele ARSCM, Eduard Dumitrașcu, a subliniat importanța evoluției de la concept la implementare. ,,Dacă în decembrie 2016 MCSI stabilea proiectul pilot Alba Iulia Smart City 2018, acesta are în prezent peste 70 soluții inteligente extraordinare, aflate în diferite stadii de implementare. Dacă anul trecut am vorbit despre inițiative și concepte, anul acesta încep să apară și bugetele dedicate componentelor smart la nivel de municipii, astfel că anul 2018 înseamnă acțiuni concrete, nu doar deziderate. Capitala are în lucru o strategie smart city, Constanța, primul oraș care lucrează direct cu Banca Mondială implementează un proiect smart city de 20.000.000 de euro, Baia Mare a alocat buget pentru proiecte smart, Piatra Neamț are proiecte pilot, Iași-ul implementează proiecte pe mai multe verticale deja și exemplele pot continua.

Caravana Smart City a intrat în atenția autorităților locale și centrale pentru diseminarea informațiilor pentru programele de eficiență energetică și nu numai, iar Ministerul Energiei a devenit partener al programului încă de la lansarea acestuia, în septembrie 2017. Robert Tudorache, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei: ”Acest proiect al Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate este unicul program de promovare a conceptului Smart City și de informare a factorilor decidenți cu privire la tehnologiile noi, accesibile și ușor de implementat”.

Partenerii și membrii ARSCM au prezentat soluții concrete prin care comunitățile pot concentra atenția asupra cetățenilor. Au fost prezentate în premieră soluții menite să sporească gradul de siguranță și confort al cetățenilor, dar și modalități de finanțare a proiectelor.

Municipiul Craiova prin City Managerul Sorin Manda a prezentat prioritățile sale privind transportul ecologic, soluții de e-ticketing, colectarea selectivă a deșeurilor, precum și alte soluții extrem de importante aflate în lucru.

Tematica abordată a vizat prezentarea de soluții dedicate regiunii de implementare, astfel că au fost supuse atenției celor prezenți soluții cu nivel înalt de adaptare la specificul regiunii. În premieră, în cadrul Caravanei au fost prezentate soluții safe city prin servicii unice ce aduc sistemele de infrastructură în trei dimensiuni și facilitează monitorizarea și analizarea eficientă a infrastructurii oricând și oriunde. Iridex Group a prezentat soluții de mangement al deșeurilor, soluții urbane ce pot aduce un nivel superior de gestionare a problemelor de mediu cu care România se confruntă. Petru Luhan a prezentat auditoriului soluții concrete de finanțare a proiectele pentru dezvoltarea de comunități creativ-inteligente.

Programul Caravana Smart City, organizat de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate și desfășurat sub Înaltul Patronaj al Ministerului Energiei, se derulează pe o perioadă de 12 luni, în 12 regiuni ale țării și conectează factorii decidenți din administrația publică, societatea civilă, mediul universitar și companiile private care oferă soluții inovatoare în scopul creării unor comunități performante.

Programul Caravana Smart City a fost premiat în cadrul Galei EduManager.ro pentru rezultatele excepționale și a fost selectat în lista scurtă a finaliștilor în cadrul evenimentului internațional Transport&Ticketing Awards 2018, la categoria Smart City 2018, unde competiția s-a purtat cu lideri ai domeniului. Lansat în luna septembrie 2017 la București, Programul Caravana Smart City a ajuns până acum la Brașov, Iași, Piatra Neamț, Alba Iulia și Deva.

Partenerii evenimentului: Guvernul României, Ministerul Energiei, Institutul de Studii Liberale, Clusterul Start Inovare.

Sponsorii evenimentului: Iridex Group, Novitas 3D City, Safe Tag.

