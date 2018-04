In ce conditii ar putea fi anulata finala Cupei Regelui, dintre Sevilla si Barcelona

Recent eliminate din Champions League, Sevilla si Barcelona se intalnesc sambata, 21 aprilie, in ultimul act al acestui sezon din Cupa Regelui. Partida se va desfasura pe noul stadion al lui Atletico Madrid ,,Wanda Metropolitano’’, incepand cu ora 22:30.

Referitor la finala din acest an, Javier Tebas, presedintele Ligii Spaniole de Fotbal, este de parere ca evenimentul ar trebui anulat in cazul in care fanii Barcelonei vor fluiera imnul national ce va rasuna pe stadion inainte de inceperea partidei, asa cum au facut-o si in anii precedenti, fara a tine cont de prezenta regelui Juan Carlos in balconul oficial.

”Este Cupa Regelui, nu La Liga. Am spus intotdeauna ca ar trebui sa existe pedepse pentru astfel de comportament, mergandu-se pana la anularea meciului. Nu spun ca imnul va fi din nou fluierat. Dar daca nimic nu se schimba(fanii Barcelonei au aratat lipsa de respect in timpul imnului de fiecare data in ultimii 4 ani), atunci ar trebui activat Articolul 155 din Constitutie pe Wanda Metropolitano. Asta ar demonstra faptul ca respectam, in aceasta perioada, simbolurile natiunii’’, a declarat inaltul oficial spaniol pentru presa iberica.

In alta ordine de idei, partida se anunta a fi foarte spectaculoasa, Barcelona si Sevilla inscriind in medie 3,5 goluri in fiecare din ultimele 10 meciuri directe, 6 dintre ele castigate de catalani, in timp ce Sevilla a reusit sa se impuna o singura data. Daca Barcelona este ca si campioana in La Liga, adversara sa de sambata trece printr-o perioada foarte slaba, fiind lipsita de victorie in ultimele 7 intalniri. In plus, catalanii au castigat ultimele 3 editii ale Cupei Regelui, bookmakerii agentiei de pariuri online Unibet vazand-o pe Barcelona favorita clar la castigarea celui de-al patrulea trofeu consecutiv.

Nu ar fi pentru prima oara cand Barca s-ar impune intr-o finala Copa del Rey in fata Sevilliei, acest lucru intamplandu-se si in editia din 2016, castigata de catalani cu 2-0, la capatul unui meci in care a fost nevoie de prelungiri pentru se stabili invingatoarea. Athletic Bilbao – in 2015 si Alaves – in 2017 au fost celelalte ,,victime’’ ale Barcelonei in aceasta trilogie.