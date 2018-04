Andrada este o fetita vesela si jucausa. Ca orice copilas, pana la varsta de 3 anisori s-a bucurat de joaca si de dragostea parintilor. Intr-o zi insa, Andrada a facut febra foarte mare. La inceput medicii au crezut ca este racita, insa pentru ca situatia persista, in final i s-a facut o hemograma si deja era suspecta de leucemie. In urma analizelor amanuntite si de specialitate, pe 16 Iunie 2015 a fost diagnosticata cu Leucemie Acuta Limfoblastica de tip B.

In cel mai scurt timp a inceput tratamentul cu citostatice in Oradea. Din pacate, dupa a 3-a cura a facut alergie. Pentru a putea continua tratamentul, mama a fost nevoita sa cumpere un medicament extrem de scump din Germania, Oncaspar. Cu acest medicament, Andrada a intrat in remisie. Andrada a plecat acasa, avand un tratament de intretinere. Din pacate insa, totul a durat 6 luni de zile. Anul trecut, pe data de 16 Decembrie, Andrada s-a simtit foarte rau, avea dureri groaznice de cap, iar in urma investigatiilor i s-a descoperit un hematom in fundul ochilor, la ambii ochi. Asta insemna pentru Andrada recadere, maduva avea 80% celule canceroase.

In acest context, singura sansa la viata pe care Andrada o mai avea, era transplantul de maduva. A inceput primul protocol high risk la Oradea. In urma cistostaticelor s-a simtit foarte rau, incat 9 zile nu a mancat nimic, decat prin perfuzii. A facut 2 convulsii si a intrat in coma indusa. In final i s-a descoperit septicemie. In spital a contactat o bacterie, a facut pneumonie si a stat in coma alte 5 zile.

Dupa ce Andrada si-a revenit, pe 12 Februarie 2017 au venit la Spitalul Louis Turcanu din Timisoara unde a inceput un al doilea tratament. Acest tratament l-a finalizat pe 24 Iunie, iar analizele sunt foarte bune. In tot acest timp mama Andradei a sperat ca va gasi un donator compatibil pentru transplantul de maduva.

In final, pentru ca ultima sansa la viata pentru Andrada este transplantul de maduva, mama va fi donatoarea, fiind compatibila 50%. Acest haplo-transplant (intre persoane compatibile 50%) se va efectua la Spitalul Bambino Gesù din Roma.

Dupa haplo-transplant, Andrada si mama ei va trebui sa stea in spital inca un an de zile. Toate costurile care vor rezulta pentru urmatorul an de zile in spitalul din Roma, se ridica la 6.500 de euro, o suma peste puterile parintilor.

Andrada este prea mica si neajutorata sa lupte singura cu aceasta boala cumplita, are nevoie de ajutorul nostru. Este singura, unica sansa la viata pentru Andrada! Noi vom lupta impreuna cu Andrada si mama ei, pentru fiecare secunda de viata. Credem ca si dvs ne veti fi alaturi in aceasta lupta cumplita, dramatica pentru viata Andradei.

Farcuta Claudia – mama Andradei

Este cumplit sa stii ca mama ca zilele copilasului tau ii sunt numarate! Sa iti porti copilul in burta, sa il nasti, sa il alaptezi, sa il mangai, sa il tii in brate zi de zi, sa il vezi cum creste, cum gangureste, cum iti spune ,,mama” si apoi sa stii ca foarte curand s-ar putea sa il pierzi, este groaznic. De aceea, voi lupta pentru Andrada pana in ultima clipa! Singura sansa la viata pentru Andrada sunt eu. Nu am gasit un donator de maduva, de aceea voi dona eu, sunt 50% compatibila. Vom pleca la Roma cat mai repede posibil. De aceea, avem nevoie de sustinerea dvs financiara. Costurile / cheltuielile pe care le vom avea in spital timp de un an de zile sunt peste puterile mele. De aceea, va implor oameni cu suflet bun sa o ajutati pe fetita mea Andrada, sa aiba o sansa la viata!

Donatii se pot face in conturile bancare de mai jos, deschise la BCR, Raiffeisen Bank si Banca Transilvania. Denumire: Asoc. Misiunea Speranta pentru Romania. CUI: 26044485

BCR (Banca Comerciala Romana)

IN LEI: RO 74 RNCB 001813 82799 00003

IN EURO: RO 04 RNCB 0018138279900002

COD SWIFT: RNCBROBU

SUCURSALA: Chisineu Cris, jud. Arad

Raiffeisen Bank

IN LEI: RO39 RZBR 0000 0600 1204 2338

IN EURO: RO24 RZBR 0000 0600 1218 9757

CODE SWIFT: RZBRROBU

SUCURSALA: Chisineu Cris, jud. Arad

Banca Transilvania

IN LEI: RO18BTRLRONCRT0365344401

IN EURO: RO65BTRLEURCRT0365344401

COD SWIFT: BTRLRO22

SUCURSALA: Chisineu Cris, jud. Arad

Va rugam sa specificati pentru cine faceti donatia! Numele tuturor donatorilor vor aparea pe pagina DONATORI Pentru detalii suplimentare contactati: Telefon: 0749.402.098 – Email: infosperanta@gmail.com Nu sta nepasator, hai sa ajutam! Vezi cazul pe: sperantapentruromania.ro