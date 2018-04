One Herăstrău Park, desemnat Residential Project of the Year în cadrul SEE Real Estate Awards

Compania One United Properties își adaugă încă un premiu în portofoliu. Joi seara, 19 aprilie, în cadrul unui eveniment de gală, la cea de-a 13-a ediție anuală a premiilor SEE Real Estate Awards, One Herăstrău Park a fost desemnat Residential Project of the Year. În prezența unor specialiști în domeniu, investitori și dezvoltatori din real estate, Beatrice Dumitrașcu, VP Residential Sales One United Properties, a ridicat trofeul dedicat companiei.

„One Herăstrău Park primește încă o distincție, iar noi suntem bucuroși că eforturile și viziunea companiei noastre sunt apreciate în competițiile de specialitate. Suntem preocupați de dezvoltarea unor complexe rezidențiale la standarde superioare, după principii de la care nu facem rabat. Obiectivele companiei noastre vizează dezvoltarea și a altor proiecte de clădiri eficiente, sănătoase, durabile. Totodată, ne propunem să menținem poziția de jucător de top pe care compania One United Properties o are în acest moment pe piața proprietăților rezidențiale exclusiviste din București”, a declarat Beatrice Dumitrașcu, VP Residential Sales One United Properties.

Înființată în 2007 de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, One United Properties esteunul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari în zona premium a Bucureștiului. Compania este cunoscută pentru proiecte precum One Floreasca Lake, One Herăstrău Park, One Charles de Gaulle sau One Herăstrău Plaza. Din 2017, a fost înființată divizia de birouri, One Office. În planurile de dezvoltare ale companiei se numără în prezent și fosta platformă Automatica, situată la intersecția Bulevardului Mircea Eliade cu Calea Floreasca. Investiția de 100 de milioane în această zonă urmează să contribuie simțitor la dezvoltarea și înfrumusețarea întregului Cartier Floreasca. One United Properties va dezvolta în această locație un proiect multifuncțional de anvergură, compus dintr-un proiect rezidențial exclusivist – One Mircea Eliade, precum și o clădire de birouri reprezentativă – One Tower. Zona comercială va fi dezvoltată de Auchan România, iar întreaga dezvoltare este autorizată pentru o suprafață de 125.000 mp construiți (73.000 mp supraterani și 52.000 mp subterani).

A 13-a Gala anuală EuropaProperty SEE Real Estate Awards Gala & Forum este singurul eveniment de acest fel care acoperă zona Europei de Sud-Est. Evenimentul reunește investitori, dezvoltatori, bancheri, avocați și alți profesioniști CRE (Counselor of Real Estate) operaționali în această regiune.

One United Properties este principalul dezvoltator imobiliar specializat pe proprietăți rezidențiale exclusiviste din București, România. One United are mai multe proiecte rezidențiale finalizate (188 de apartamente), în construcție (340 de apartamente) și care urmează să fie începute în urmatorii ani (peste 500 de apartamente). One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcţie care au ca rezultat clădiri eficiente din punct de vedere energetic, sănătoase şi durabile din punct de vedere al mediului. One Herăstrău Park este primul complex rezidențial din Capitală certificat ”Green Homes”, nivelul Excelent, de Romania Green Building Council și totodată proiectul rezidential al anului 2017 in Romania. One United Properties a fost desemnat dezvoltatorul rezidențial al anului în 2017 în Romania de către CIJ la Gala Premiilor CIJ. De asemenea, compania One United Properties a fost premiată în cadrul Forbes Green Awards si ROGBC Awards pentru sustenabilitate în domeniul imobiliar.