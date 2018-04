Echipa de robotică XEO din Alba Iulia: „Pentru noi participarea la campionatul din SUA este un vis devenit realitate”

Sunt din Alba-Iulia și anul acesta cea mai mare competiție de robotică pentru licee, FIRST Tech Challenge Romania, le-a adus împlinirea unui vis: participarea la Campionatul Mondial din America, ce se va desfășura în perioada 25-28 aprilie la Cobo Center din Detroit. Coordonați de mentorul lor, doamna profesor Carmen Palcu, liceenii de la Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia sunt nerăbdători și entuziasmați să ajungă peste Ocean.

După etapa națională din martie de la București, când emoțiile i-au purtat ca într-un montagne-rousse, robotiștii de la XEO au și început pregătirea pentru America și zi de zi s-au gândit cum să își îmbunătățească robotul și ce puncte slabe au de corectat, astfel încât prezența lor la Detroit să se desfășoare la înălțime. „A fost o mare bucurie faptul că am reușit să câștigam Marele Premiu “INSPIRE AWARD 1St PLACE” la București, ceea ce înseamnă că ne-am remarcat la toate categoriile de jurizare. Am primit încredere, speranță, recunoștință și vrem ca tot ceea ce au creat cu mintea, mâinile și sufletul lor acești copii să poată reprezenta onorabil România la FIRST Tech Challenge USA”, spune doamna profesor Palcu.

La rândul lor, tinerii robotiști de la XEO își iau în serios rolul de reprezentanți ai României, alături de alte trei echipe românești –QuantumRobotics de la Liceul Internațional de Informatică din București, Qube de la Colegiul Național Mihai Viteazul din București și Technogods de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu. „Construcția robotului nostru a început imediat după Crăciun”, spune Alex, team leader, „și are loc și în ziua de azi. Am avut un prototip la începutul lunii martie, anul acesta, înainte de regionalul de la Timișoara, unde am câștigat. Robotul l-am terminat cu câteva săptămâni înainte de faza națională, iar acum lucrăm la mici îmbunătățiri pentru maximizarea potențialului acestuia pentru faza finală de la Detroit.”

Pentru ei, participarea de la Detroit înseamnă împlinire, entuziasm, dar și încredere și deschiderea unor noi oportunități. „Competitia BRD FIRST Tech Challenge este un alt fel de competiție, reprezintă mai mult decât a construi și a controla un robot, pentru că este nevoie de cunoștințe din diferite domenii: matematică, fizică, electronică, mecanică, informatică; înseamnă dezvoltarea abilităților de a lucra în echipă, de a comunica și interacționa, de a-și dezvolta spiritul competitiv”, mai spune mentorul echipei XEO.

Cea mai mare competiție de robotică pentru licee din România, FIRST Tech Challenge Romania, este implementată de Asociația „Nație Prin Educație”, fondată de Dana Războiu. Cele patru echipe câștigătoare, XEO de la Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, QuantumRobotics de la Liceul Internațional de Informatică din București, Qube de la Colegiul Național Mihai Viteazul din București și Technogods de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu s-au calificat pentru finala Campionatului Mondial de Robotică din Statele Unite ale Americii, de la Detroit, care se va desfășura între 25-28 aprilie.