Cetățeanul „SMART” între cerințele dezvoltării durabile și educația tradițională

Evoluția este un fenomen de neoprit. Indiferent că vrem sau nu, indiferent că anticipăm corect sau nu stadiile evolutive, societatea actuală și omul modern înseamnă evoluție, înseamnă confruntarea permanentă cu noi realități. Incontrolabilă așa cum se prezintă în ultima vreme, evoluția socială necesită adaptabilitatea, flexibilitatea cetățeanului modern. Ce face școala și care este rolul acesteia în evoluția individuală? Unul major. Ultima sută de ani a adus în termenii evoluției saltul cel mai important de la revoluția industrială încoace. O sută de ani de progrese tehnologice, economice, sociale sau politice, generate de omul modern, dar, care, în acelasi timp reprezintă o provocare pentru acesta dar si pentru sistemul educațional.

Cât a evoluat scoala în această sută de ani? Destul de puțin dacă comparăm cu evoluția tehnologică sau comunicațiile, de exemplu – în o sută de ani în schimb, scoala, în general vorbind, a trecut de la tabla cu cretă la cea inteligentă, de la băncile de lemn la pupitre, de la cărțile tipărite la cele elcetronice, dar esența a rămas în mare parte aceeasi. Este evident că lucrurile nu pot rămâne asa dacă ne dorim un cetățean global, SMART, într-o societate căreia să îi asigure durabilitatea. Nu întămplător marile reforme educaționale au pus studentul/elevul în centrul lor.

Următorul pas evolutiv pe care trebuie să îl facă sistemul educațional este trecerea de la transmiterea de informație către dezvoltarea de deprinderi utile omului modern în utilizarea eficientă, durabilă a informației. Informația, spre deosebire de secolul trecut, nu este doar la dispoziția câtorva membri de elită ai societății care o creează si o dezvoltă, acum informația există din abundență în diferite medii de la cele clasice, tipărite, tradiționale, la mediile informaționale moderne.

Ce îi lipseste cetățeanului în procesul de formare? Capacitatea de a tria această informație, de a o utiliza în mod corect și oportun, de a o localiza si de a o transforma în plus-valoare economică si socială durabilă. Aici intervine rolul major al educației. Aceasta este momentan localizată într-o zonă relativ nesigură a dezvoltării de competențe cu accent pe competențele profesionale specifice “hard”, mai curând decât spre competențele transversale “soft”, utile si aplicabile indiferent de domeniul de specialitate profesională. Diferența raportat la dezvoltare o poate face educația durabilă. Dezvoltarea durabilă pe termen lung nu vine de la sine. Aceasta are nevoie de un cetățean SMART la nivel global, de un om nou care să vadă si să înteleagă esența lumii moderne dincolo de perspectiva duratei sale de viață. “Acționează local, gândeste global” este un slogan din ce în ce mai actual, iar școala modernă trebuie să și-l asume la rândul său. Acțiunea locală a cetățeanului SMART va face diferența la nivel de abordare si utilizare a informației în condițiile în care societatea actuală prin mijlocirea mediului virtual pune la dispoziție informația în totalitatea si complexitatea ei.

Ce ne râmâne de facut? Să credem în rolul școlii – fiecare an de școlarizare în plus aduce conform statisticilor ONU o crestere medie de aproximativ 2% din PIB; să susținem transformarea acesteia si metodele educaționale moderne, chiar dacă pot părea prea revoluționare; să încurajăm gândirea liberă “outside the box” si să dăm încrederea cuvenită progresului real chiar dacă uneori ne pune chiar pe noi înșine la încercare.

Pentru Smart City Magazine Conf. Univ. Dr. Tănasie Anca Universitatea din Craiova