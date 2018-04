Se modifica varsta de pensionare a romanilor

In curand, va intra in dezbatere publica la Senat, o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Proiectul presupune modificarea varstei de pensionare.

Conform noului proiect inregistrat in Senat, atat femeile, cat si barbatii salariati in Romania, vor fi pensionati la aceeasi varsta, fara sa se faca diferentieri pe baza de sex, ca in prezent.

Concret, daca proiectul va intra in vigoare, femeile vor avea posibilitatea sa amane momentul iesirii la pensie, ceea ce inseamna ca varsta actuala de pensionare (65 de ani) va deveni facultativa.

Astfel, doamnele vor putea sa iasa la pensie la cerere, la orice alta varsta, dupa implinirea celor 65 de ani.

Pentru a intra in vigoare, acest proiect trebuie sa treaca de voturile Senatului si Camerei Deputatilor, iar apoi sa fie promulgat de presedintele Romaniei si publicat in Monitorul Oficial.

Proiectul nu este primul de acest gen care vizeaza modificarea varstei de pensionare in Romania. De curand, Parlamentul a adoptat un act normativ aduce modificari asupra varstei de pensionare a medicilor, care vor putea deveni inactivi in campul muncii la 67 de ani.

Aceste masuri urmeaza sa fie promulgate de seful statului, dupa care vor fi publicate in Monitorul Oficial, si vor intra in vigoare.