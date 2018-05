Fața nevăzută a industriei pariurilor: povestea unui „data scouter”

Tu te-ai întrebat vreodată cum fac casele de pariuri online să fie mereu cu un pas înaintea pariorilor în aflarea informațiilor în timp real de la evenimentele sportive? Mărturisesc că eu mi-am pus această întrebare, mai ales în legătură cu meciurile jucate în țări din „lumea a treia”.

M-am interesat de subiect și am aflat că operatorii de jocuri de noroc folosesc „data scouteri”. Aceștia sunt trimiși pe stadioane pentru a transmite evenimentele exact în momentul în care se petrec, în cazul partidelor netelevizate. În ceea ce privește meciurile transmise la televizor, agențiile de pariuri online au acces la imagini prin canale optimizate tehnologic. Angajații lor nu urmăresc meciurile pe un monitor conectat la televiziune prin cablu, ca oamenii „de rând”.

Povestea unui britanic plătit să vadă meciuri

Revenind la prima metodă, cred că multora le-ar plăcea să fie „data scouter”. Dacă iubești fotbalul, poți să te gândești că e jobul perfect: să fii plătit ca să mergi pe stadion și să vezi meciuri.

Iată ce a povestit un britanic pe nume Peter Webb, care a avut această meserie:

„Căutam un job part-time, așa că am aplicat la această companie care oferă date sportive în timp real către casele de pariuri și alte întreprinderi din industria jocurilor de noroc. Ei folosesc scouteri care participă la meciuri de fotbal și alte evenimente sportive, pentru a introduce date într-un mic dispozitiv mobil, de pe stadion. Dacă nu eram acceptat, mă gândeam să mă angajez în tura de noapte într-un supermarket, pentru a aranja produsele pe rafturi. Mi-a plăcut ideea de a scăpa de casă și de birou pentru câteva zile ale săptămânii. După ce am depus cererea pentru această slujbă, am fost contactat de către Area Manager. Am avut o discuție despre rol și mi-au spus că aș putea merge la curs”.

În cadrul respectivului curs, Peter a învățat cum să folosească dispozitivul mobil pentru transmiterea datelor. După numai o săptămână, a fost trimis la un meci, de probă. A primit feedback despre greșelile pe cared le-a făcut și a mai fost trimis la câteva evenimente până să își înceapă treaba oficial. Primea 50 de lire sterline per meci, deși trebuia să își plătească singur biletul de intrare și transportul până la stadion. Știa că nu va fi plătit dacă face o greșeală majoră, cum ar fi să nu observe că arbitrul arată un cartonaș galben sau să nu vadă bine ce echipă execută un aut.

Transmisiune din mijlocul fanilor furioși

„La primul meci, mi-era atât de teamă să nu întârzii, încât am ajuns la stadion cu trei ore mai devreme. Cu 15 minute înainte de fluierul de start, trebuia să informez că sunt în tribune, gata de a relata. Dispozitivul era destul de simplu de operat. Există comenzi „minge în siguranță / atac / atac periculos”, precum și raportarea auturilor, a loviturilor libere, penalităților, golurilor, cartonașelor galbene etc. Jocul a mers bine, fără greșeli majore, dar au existat câteva probleme de conectare. Când pierdeți conexiunea, primiți un apel telefonic de la un angajat”.

Ei bine, pierderea conexiunii prin dispozitivul mobil adaugă un plus de adrenalină. În ce sens? A povestit britanicul care a trecut de multe ori prin așa ceva: „de multe ori, a trebuit să transmit din mijlocul fanilor furioși, pentru că favoriții tocmai primiseră gol. Spuneam la telefon: Gol pentru echipa oaspete! , apoi marcatorul și scorul curent. Pentru că pe stadion era gălăgie, cel care recepționa informația nu mă auzea și mă punea să repet. Eu trebuia să țip: : Gol pentru echipa oaspete!”.

O greșeală fatală

Peter se descurca bine și a început să primească și cinci misiuni de data scouter pe săpămână. Dar nu îi ajungeau. Voia mai mult. „Îmi luasem avânt și am acceptat chiar două meciuri într-o singură zi, din campionatul de rezerve. Unul era la ora 14, iar altul la ora 18. Distanța între stadioane era de aproximativ 45 de minute. M-am dus la primul meci și mi-am ocupat locul în tribună. Apoi am aflat că partida întârzia să înceapă, pentru că antrenorul gazdelor suferise un accident. Meciul a început la limită pentru mine, iar spre final deja eram aproape de ieșire pentru a ajunge la a doua partidă. În timp ce mă uitam pe telefon să văd cât era ceasul, s-a marcat. Am apăsat butonul gol, dar în dreptul echipei greșite. Puteam să sun la centru să spun că am greșit… dar am gândit alt plan: am apăsat pe gol invalidat, apoi după câteva secunde am anunțat lovitură liberă pentru echipa care înscrisese și apoi marcarea golului în poarta potrivită”.

La numai câteva minute, britanicul a primit un telefon, de la centru, din Austria: „Poți confirma că o echipă a avut gol anulat, apoi cealaltă echipă a primit lovitură liberă și a înscris?”. „Da”, a răspuns el. „În numai șase secunde?”. „… Mda…”. Casa de pariuri mai avea un „data scouter” la acel meci, care transmisese informația corectă. Este o practică uzuală, iar cei doi data scouteri nu știu unul de celălalt. Peter Webb și-a pierdut credibilitatea și ce putea fi o carieră frumoasă s-a curmat brusc.

Cu siguranță că există „data scouteri” și în România. Operatori precum Winmasters , Betano sau Unibet au în oferte și competiții autohtone care nu sunt televizate. Dacă te interesează o asemenea poziției, poți căuta pe Internet unde să aplici, dar ține minte: nu încerca să păcălești casa de pariuri, pentru că e mereu cu un pas înaintea ta. Doar așa poate avea profit de milioane de euro, an de an.