Una dintre cele mai mari bănci închide peste 160 de sucursale

În acest an, 162 de sucursale vor fi închise în Anglia și în Țara Galilor de către cei de la Royal Bank of Scotland. Circa 800 de angajaţi urmează să-şi pierdă locul de muncă, informează The Guardian, citat de ZF.

RBS a precizat că reducerile de personal au fost rezultatul unei înţelegeri finalizate în 2017 cu Uniunea Europeană, în urma căreia banca nu a fost obligată să vândă 300 de sucursale, aşa cum era plănuit, ci să închidă 60% dintre ele.

Banca a transmis că 109 sucursale vor fi închise în iulie şi august, iar 53 dintre acestea vor fi închise în noiembrie, în total 792 de angajaţi fiind concediaţi.

Până la sfârşitul anului 2018, RBS ar trebui să rămână cu 859 de sucursale, adică un minus de 1.000 de sucursale faţă sfârşitul anului 2014.

Nicky Morgan, care conduce comitetul Trezoreriei, a criticat decizia RBS, declarând că, guvernul ar trebui să intervină dacă aceste închideri duc la scăderea gradului de incluziune financiară.

În ultimii ani mai multe bănci comerciale au luat decizia de a-şi micşora prezenţa fizică, bazându-se pe premisa banking-ului online. Însă, sucursalele fizice rămân vitale pentru mulţi clienţi, în special pentru cei vulnerabili şi pentru cei din zonele rurale.