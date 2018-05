Industria erotica creste anual cu peste 15%

Piata jucariilor sexuale din Romania reuseste sa se dezvolte rapid de la an la an. Daca in anul 2013 existau cresteri de 10%, dupa 3-4 ani erotic shop a reusit sa inregistreze cresteri considerabile si chiar de peste 15% intr-un singur an. S-au dezvoltat foarte multe erotic shop –uri in toata Romania iar femeile au devenit atrase de jucariile sexuale foarte mult. Acest lucru denota faptul ca romanii sunt deschisi la Nou si vor sa incerce senzatii noi cand vine vorba de arta amorului.

In urma cu cativa ani se inregistrau castiguri de peste 10 milioane de euro pe piata sex shop-urilor virtuale dar si cele de la coltul blocurilor. Nu intalnim in orice cartier un sex shop, fiind o industrie mai retrasa datorita introvertismului de care sufera majoritatea oamenilor dar chiar si asa, multi romani sunt interesati sa testeze jucarii sexuale care mai de care mai incitante. In 2017 castigurile s-au triplat in aceasta industrie aflata constant in expansiune.

Industrie discreta dar cu mare succes in randul romanilor deschisi la minte

In Romania toate afacerile care fac referire la industria sexului incearca sa pastreze o discretie maxima acest lucru datorandu-se 100% reticentei oamenilor. Cei mai multi romani se rusineaza cand vine vorba despre sexualitate insa sunt deschisi la nou atata timp cat totul este confidential si nimeni nu afla ca folosesc jucarii sexuale. Cea mai mare profitabilitate se inregistreaza in randul magazinelor online. Acestea vand in special We-Vibe Sync, jucarii sexuale, vibratoare, femei gonflabile, filme erotice, reviste, produse vestimentare comestibile, accesorii sau lubrifianti.

Ce este We-Vibe Sync?

Ei bine, piata erotica din Romania incearca sa ofere tentatii si mai atragatoare pentru ambii parteneri. Asa a fost creat si vibratorul We-Vibe Sync menit sa ofere placeri maxime doamnelor si domnisoarelor in timpul actului sexual cu partenerii. Este una din cele mai inovatoare jucarii sexuale care reuseste sa ofere senzatii tari la fiecare partida de amor. Love Island este un erotic shop de top pe care se comercializeaza cele mai moderne jucarii sexuale.

Sex shop-ul este un loc in care poti sa fii tu insuti

In orice sex shop din Romania nu trebuie sa te simti stanjenit sau inconfortabil. Odata ajuns aici este clar ca iti lipseste ceva sau ai niste fantezii erotice pe care vrei sa le pui in practica alaturi de partenerul(a) tau. Orice magazin de profil este lipsit de inhibitii si prejudecati iar oamenii care intra nu sunt catalogati ca niste ciudati. Chiar si studiile cercetatorilor britanici demonstreaza faptul ca peste 55% dintre femei au fantezii in care vor sa fie dominate sexual.

Chiar si barbatii au fantezii erotice pe care vor sa le satisfaca alaturi de partenere. De cele mai multe ori acestea se leaga de vestimentatia comestibila dar si de alte jucarii sexuale dominatoare. Oamenii care lucreaza in industrie sunt intotdeauna deschisi la minte si iti ofera cele mai bune sugestii astfel incat sa pleci multumit din orice sex shop. Scapa de inhibitii si da-ti frau liber imaginatiei cand vine vorba de satisfactia ta si a partenerului (ei).