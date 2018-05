Neuro Optimizer pentru buna functionare a sistemului nervos

Neuro Optimizer este un supliment natural eficient impotriva edemelor cerebrale cauzate de traumatisme sau pentru cresterea eficientei de invatare si memorare a informatiilor. Practic, acest produs a fost creat pentru a stimula eficient sistemul nervos si pentru a-i asigura o buna functionare in orice moment al zilei. Sunt foarte multe beneficii pe care suplimentele naturale le ofera organismului fara sa provoace reactii adverse asa cum se intampla in cazul medicamentelor.

Ce este Neuro Optimizer?

Este un supliment nutritiv pentru sistemul nervos si in special pentru creier. Neuro Optimizer combina substante nutritive care sporesc metabolismul creierului si ofera protectie antioxidanta intr-un mod natural si sigur scotand din calcul alti stimulenti. Acest supliment natural se poate aplica terapeutic sau preventiv. Are un rol important in reducerea toxicitatii care poate fi cauzata de alcool, droguri sau nivelul crescut de amoniac din organism. Este eficient pentru combaterea pierderii neuronilor cauzata de imbatranire sau neuroni lezati. Un alt rol important il reprezinta regenerarea si cresterea neuronala fapt care contribuie la cresterea puterii de concentrare si memorare a informatiilor. Neuro Optimizer ajuta la mentinerea structurii si fluiditatea celulelor nervoase din creier si mentinerea echilibrului osmotic.

Compozitia suplimentului Neuro Optimizer

L-glutamina este un aminoacid vital care are un rol important in stabilizarea activitatii creierului si imbunatatirea starii de spirit. In plus amelioreaza durerea si rigiditatea articulatilor.

Taurina este un aminoacid prezent la nivelul muschilor, miocardului si a globulelor albe. Aceasta sustine neurotransmitatorii si fluxul sanguin. Este o componenta importanta la nivelul bilei, care la randul ei ajuta la asimilarea vitaminelor si digerarea grasimilor fapt care duce la echilibrarea nivelului de colesterol din sange. Taurina s-a dovedit a fi o substanta foarte benefica la pacientii care sufera de hipertensiune, arterocreloza, hipoglicemie sau edeme. Aceasta substanta se gaseste in mod natural si in alimente precum pestele, lapte, oua sau carne. In corpul nostru, taurina este produsa din metionina sau de cisteina la nivelul ficatului.

