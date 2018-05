Bătălia Flagship-urilor – Samsung Galaxy S9 sau iPhone X?

Cookie-ul este un fisier alfanumeric, de mici dimensiuni, care va fi stocat pe computerul, dispozitivele mobile sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitare a webserver-ului unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este inofensiv (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Doar webserver-ul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator revine pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului.

Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie. Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de „third party cookies” – sau cookie-uri plasate de terti – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

„Flash cookie”, se refera la Obiecte Partajate Local (OPL), care opereaza in acelasi mod ca si cookie-urile si stocheaza setarile preferate pentru operatori ca Flash sau Silverlight. De cele mai multe ori OPL nu pot fi administrate de browser, ci este necesar un instrument special:

Administratorul de Setari Adobe pentru OPL utilizand Flash

Panoul global de stocare a setarilor („Global Storage Settings panel”) permite sa alegi cat de mult spatiu pe hard disk pot folosi website-urile pentru a stoca informatii, inclusiv pentru site-urile pe care nu le-ai vizitat inca (de la zero la nelimitat). Daca doresti sa schimbi setarile pentru siteurile pe care le-ai vizitat deja, acceseaza „Website Storage Settings Panel”. Poti alege nivelul de stocare a informatiilor pentru un website, sau poti sterge setarile pentru un site, astfel incat atunci cand il vei vizita din nou, se vor folosi setarile globale pe care le-ai ales din „Global Storage Settings panel”.

Administratorul de Setari Microsoft pentru OPL utilizand Silverlight

Deschide aplicatia Silverlight. Click pe tabul Application Storage pentru a vedea care dintre website-uri foloseste aplicatiile de stocare.