Cu o valoare a investiţiei de 800.000 de euro, Sphera Franchise Group inaugurează un nou restaurant KFC în Italia

Sphera Franchise Group ainaugurat cel de-al patrulea restaurant în nord-vestul Italiei, în orașul Torino. Cel mai mare grup din industria de food service din România, continuă extinderea restaurantelor KFC pe plan internaţional.

Suma totală investită în noul restaurant este de 800.000 de euro şi este amplasat in Centrul Comercial 8 Gallery – Lingotto, Via Nizza nr.226, în oraşul Torino. In linie cu design-ul specific mărcii la nivel global, noua locație are o suprafață de 442 mp.

„Încă de la începutul anului ne-am propus să oferim continuitate procesului de expansiune a brandului KFC, în cât mai multe oraşe, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional. Inaugurarea celui de-al patrulea restaurant din Italia semnifică pentru noi, ca echipă, un pas important în dezvoltarea reţelei KFC. Astfel, reușimsă fim cât mai aproape de consumatorii noştri fideli și să îmbunătăţim constant ofertele şi serviciile pe care le oferim. În ceea ce priveşte planurile de viitor, ne dorim să fim prezenţi cât mai aproape de fanii noştri,de aceea ne propunem o serie de inaugurări care vor încânta în viitorul apropiat iubitorii preparatelor din pui #pebune.”, declară Mark Hilton, Chief Executive Officer Sphera Franchise Group.

Noul restaurant KFC din Italia a fost preluat de la un alt francizat, care a operat restaurantul în perioada 2014 – 2017, de către grupul Sphera, prin subsidiara sa din Italia, US Food Network S.r.l., care se va ocupa de operaţiunile restaurantului de acum înainte. Sphera continuă astfel strategia de expansiune în Italia pentru a le oferi consumatorilor cele mai delicioase şi proaspete produse, pregătite în fiecare zi în restaurante, de către bucătari, după reţeta secretă a Colonelului Sanders.