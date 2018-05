Capacitatea mare a bateriei unei biciclete electrice este cea care ii asigura o fiabilitate excelenta? Este intrebarea pe care si-o pune oricine vrea sa isi cumpere un e-bike performant. Ce trebuie spus este ca o tehnica potrivita de rulare si cateva trucuri pot spori eficienta unei biciclete electrice.

Autonomia bateriei, capacitatea motorului si viteza de rulare sunt cateva dintre specificatiile tehnice pe care le iei in calcul atunci cand decizi sa iti cumperi o bicicleta electrica. Pentru ca iti vei dori sa mergi cu ea cat mai rapid si cat mai mult.

Asadar, cum sa fii eficient cu o bicicleta electrica? Specialistii Pegas iti ofera o serie de sfaturi:

Incarca bateria complet

Poate parea banal, insa e foarte important ca atunci cand pleci la drum bateria bicicletei electrice sa fie incarcata 100%. Creeaza-ti o rutina, astfel incat atunci cand ai ajuns acasa sa conectezi bateria bicicletei la o sursa de curent.

Pedaleaza mai mult

Atunci cand realizezi ca bateria e pe sfarsite, da mai mult din pedale, pentru a compensa lipsa energiei. Alege sa pedalezi atunci cand trebuie. Foarte multa energie este consumata la plecarea de pe loc. Alege sa demarezi folosind pedalele. De asemenea, si la mersul in panta se consuma multa energie, astfel ca pedalarea te poate ajuta sa prelungesti autonomia bateriei.

Cumpara o baterie de rezerva

Daca ai de parcurs o distanta foarte mare, e posibil sa ai nevoie de energie suplimentara, iar o baterie de rezerva poate fi salvatoare. La fel de bine, poti avea un incarcator suplimentar, pe care sa il tii la birou sau sa il porti cu tine, asa incat sa poti reincarca bateria de la bicicleta electrica.

Mentine presiunea in anvelope

Presiunea corecta este esentiala. La umflarea cu o presiune optima, o anvelopa ruleaza rapid si lin, mulandu-se si asigurand aderenta cu solul. Mai mult, presiunea corectain anvelope ofera protectie pentru jantaimpotriva denivelarilorsi a pietrelor.Presiunea scazuta in anvelope incetineste viteza de rulare.Pentru o bicicleta Pegas, specialistii recomandao presiune a anvelopei de 50-60 psi.

Inlocuieste bateria veche

Durata de viata a bateriei unei biciclete electrice este si ea limitata, astfel ca dupa o perioada aceasta nu va mai acumula suficienta energie incat sa faca fata cerintelor. De aceea, e recomandat sa o inlocuiesti.

Unge lantul

Ungerea lantului imbunatateste eficienta pedalelor la bicicleta electrica si nu numai. De ce sa risti sa pierzi tractiunea din cauza ca lantul nu functioneaza optim? Dupa aplicarea uleiului, lasa-l cateva minute, apoi indeparteaza excesul cu o laveta din bumbac.

Scade greutatea transportata

Nu incerca sa cari pe bicicleta mai mult decat poate duce. De regula, greutatea maxima suportata este specificata in fisa tehnica a acesteia. Renunta la tot ce e inutil in rucsacul tau si bicicleta electrica va merge mult mai usor si mai rapid si va consuma mai butina baterie.

Cumpara o bicicleta electrica Pegas Partizan

Pentru a te asigura ca nu intampini niciun fel de probleme in trafic, ai nevoie de o bicicleta electrica Pegas Partizan. E o bicicleta electrica foarte interesanta ca aspect, are un cadru usor din aluminiu si ruleaza excelent inclusiv pe drumuri grele, accidentate, pe zapada sau pe macadam. Saua dubla, din spuma cu densitate mare, ofera un plus de confort. Bicicleta electrica Pegas Partizan este varianta optima pentru cei care pedaleaza mai greu, dar si pentru cei care au nevoie de un e-bike eficient.