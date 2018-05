Essiac – Tratament natural pentru tulburari cronice

Exista o paleta larga de tulburari cronice care ne afecteaza sanatatea de-a lungul vietii. Cele mai intalnite probleme sunt legate strict de plamani, rinichi si ficat. Essiac se dovedeste a fi un remediu naturist pentru foarte multe afectiuni deoarece are in compozitie nu mai putin de 20 de ingrediente active. Acestea reusesc sa aduca un echilibru in organism si sa lupte impotriva problemelor de sanatate care iti scad calitatea vietii.

Ce este Essiac?

Essiac este un supliment alimentar care contine extract din peste 2 de ingrediente active. 4 plante folosite la acest remediu naturist ajuta la reducerea manifestarilor unei palete largi de tulburari cronice. Cele mai puternice ingrediente au standarde stricte in care sunt extrase iar de aici reiese si calitatea produsului pentru care se pune foarte mult pret pe eficienta si eficacitate. Reteta lui Essiac a fost creata in anul 1922 in Canada de catre Rene M Caisse.

Beneficii ale suplimentului alimentar Essiac

Actioneaza ca un detoxifiant al sangelui, plamanilor, limfei, ficatului si rinichiului. Ajuta la eliminarea din organism a metalelor grele si a toxinelor. Essiac ajuta la functionarea normala a sistemului endocrin, splina, ficat, tiroida, vezica urinara si pancreas. Un alt rol important in organism il are la mentinerea echilibrului de sodiu si potasiu. Reduce eficient actiunea virusilor, parazitilor si a fungilor deoarece numeroasele plante existente in supliment au un efect antibacterian puternic. Se poate utiliza chiar si pentru anumite afectiuni dermatologice. Ajuta la eliminarea mucusului din caile respiratorii. Crete nivelul de oxigenare celulara si stimuleaza productia de limfocite T. Essiac se administreaza pe cale orala in forma lichida. Lichidul asigura absortia rapida si creste eficienta in organismul fiecarui pacient.

