Neurovert – Creste capacitatea de memorare si concentrarea

De foarte multe ori intampini probleme de concentrare in diverse activitati sau probleme cu memoria datorita mai multor factori. Neurovert este un supliment natural menit sa ofere un impuls pozitiv pentru recapatarea capacitatii de memorare si nu numai. Sunt foarte multe solutii naturiste la care poti apela pentru problemele cu creierul astfel incat sa nu apara efecte secundare nedorite. Neurovert face parte din categoria produselor 100% naturale pe care le poti folosi cu incredere.

Ce este Neurovert?

Este vorba despre un supliment alimentar 100% natural care contine 5 ingrendiente active. Neurovert contribuie eficient la buna functionare a sistemului nervos datorita ingrendientelor pe care le vom regasi si mai jos. Puterea de concentrare si memoria au foarte mult de castigat datorita combinarii extractelor de plante benefice pentru protectia celulelor sistemului nervos. Pe langa aceste beneficii, suplimentul alimenatar Neurovert poseda si alte proprietati antioxidante care reprezinta un factor important cand vine vorba de ameliorarea oboselii psihice si fizice. In plus este si un combatant in lupta radicalilor liberi prezenti in organism.

5 ingrediente active combinate sinergic pentru obtinerea suplimentului Neurovert

–Bacopa este o planta recunoscuta in medicina indiana de peste 3.000 de ani pentru efectul de imbunatatire a capacitatii de invatare si concentrare.

–Acidul alfa lipoic are un efect antioxidant avand un rol important in transportul glucozei catre muschi. Contribuie la neutralizarea radicalilor liberi care de regula afecteaza celulele din organismul uman. Joaca un rol important in protectia nervilor la nivelul creierului.

–Ginko biloba este un termen medicinal cunoscut datorita numeroaselor aparitii in compozitia tratamentelor pentru circulatia sanguina. A fost numit si miracolul natural al acestor afectiuni. Contribuie eficient la activarea circulatiei sanguine in vasele de sange si creste cantitatea de oxigen din creier, inima si brate.

–Fosfatidilserina este prezenta in compozitia membranelor celulare ca un glicerolfosfolipid. Este utilizat pentru imbunatatirea activitatii cerebrale. Acest glicerolfosfolipid este produs in mod natural si de organism contribuind la ameliorarea declinului cognitiv, depresie sau ADHD. In plus ajuta la obtinerea unor performante mai bune pe plan sportiv.

–Salvia are rol antiinflamator foarte puternic. Este un ingredient cu numeroase beneficii pentru organism. In primul rand ofera o imbunatatire a functiei creierului, reduce inflamatia si stimuleaza sistemul imunitar. Ajuta la intarirea oaselor inhiband distrugerrea masei osoase care poate conduce la osteoporoza.

