Peste 9000 de romani s-au mutat anul acesta in casa noua prin Programul Prima Casa 2018

In cadrul Programului Prima Casa, FNGCIMM a acordat in primele cinci luni ale anului un număr de aproximativ 9.400 de garanții si promisiuni de garantare din plafonul alocat pentru anul 2018, iar circa 700 de solicitari de garantare sunt in curs de acordare. Plafonul distribuit la inceputul anului, in cuantum de 1,92 miliarde lei, a fost utilizat in proportie de 49,61%, reprezentand 954,39 milioane lei.

Comparativ cu anul 2017, valoarea medie a garantiilor acordate pentru creditele Prima Casa a inregistrat o crestere de 7 procente, de la 94,7 mii lei la 101,2 mii lei, iar ponderea imobilelor noi achizitionate prin Program a atins 60 de procente.

“Lansat in 2009, Programul Prima Casa poate fi considerat unul dintre cele mai de succes programe guvernamentale, al carui impact pozitiv poate fi regasit atat in cresterea calitatii vietii tinerilor – aproape 70% din beneficiarii programului sunt tineri cu varste intre 25 si 35 de ani, iar 12% au mai putin de 25 de ani – cat si in sustinerea dezvoltarii economice, prin cererea generata in sectorul constructiilor si in industriile orizontale, de amenajari si mobila. De aproape zece ani, in fiecare zi, 65 de tineri sau familii s-au mutat in primele lor case. Garantia statului le ofera siguranta si predictibilitatea bugetului personal, astfel incat dupa ce primul pas legat de achizitionarea unei case a fost facut, ii indemn sa aiba incredere si sa isi manifeste si spiritul antreprenorial. Putem fi alaturi de ei de la momentul in care pun bazele unei companii, cu produse de garantare adaptate, cu fluxuri operationale simplificate si transparentizate” a declarat Alexandru Petrescu, Director General FNGCIMM.

In primele 5 luni ale anului 2018, 6 din 10 beneficiari ai Programului Prima Casa au ales achiziționarea unei locuinte de doua camere, in timp ce locuintele de trei camere ocupa locul al doilea in preferintele beneficiarilor, cu o pondere de aproximativ 30 de procente.

In topul judetelor cu cele mai multe locuinte achizitionate prin program se situeaza zona Bucuresti – Ilfov ( peste 3.500 de locuinte), urmata de Brasov ( circa 700 de locuinte) si la distanta mica, de Iasi si Cluj.

Programul Prima Casa 2018 este derulat prin intermediul a 15 banci finantatoare : Bancpost, Banca Comerciala Roman, BRD – Groupe Societe Generale, CEC Bank, Credit Agricole Bank Romania, Garanti Bank, ING Bank, Leumi Bank Romania, Marfin Bank, OTP Bank Romania, Piraeus Bank, Raifeissen Bank, Banca Romaneasca, Banca Transilvania, Unicredit Bank.