Beneficiile firmelor de pompe funebre ce pot asigura transportul funerar international

Se plimbau prin parc si se intrebau cum de au ajuns in punctul acela, cum de nu au putut opri anumite evenimente intre ei si mama lor. Deseori se intrebau daca au facut totul sau daca mai era ceva, iar ei nu si-au dat seama la timp. Probabil ca altfel ar fi stat lucrurile, daca mama lor se afla in apropierea lor, dar in cazul de fata pentru a o putea inmormanta ei au fost nevoiti sa apeleze la o firma cu servicii funerare ce aveau inclus si transportul funerar international.

Stiau ca nu aveau prea multe zile la dispozitie si ca erau nevoiti sa faca totul intr-un timp cat mai scurt si cat mai bine posibil. Erau tentati sa spuna ca nu aveau nevoie de nimic, dar nu era asa. In primul rand ca aveau nevoie de incurajari, mai apoi aveau nevoie de cineva care sa le vina in ajutor si sa-i sprijine in demersul lor. Nu prea mai aveau incredere in oameni, dar nu aveau incotro. Ideal ar fi fost ca toate aceste lucruri sa nu se fi intamplat, iar ei sa nu fii fost nevoiti sa se ocupe de toate aceste responsabilitati.

Intr-un fel credeau ca toate acestea erau mult prea greu de suportat, mult prea dure pentru ei si in mare parte se fereau sa-si aminteasca ziua in care viata lor a fost data peste cap. Cu toate astea insa nu incetau sa multumeasca acelor persoane responsabile de servciile funerare pentru ca si-au facut treaba mult mai bine decat s-ar fi asteptat ei. Desi inca nu-si dadeau seama de lucrurile si evenimentele care s-au intamplat in jurul lor erau aproape siguri ca in privinta transportului funerar totul fusese perfect.

Iar pentru asta nu aveau niciun dubiu, mai ales ca in ciuda faptului ca erau destul de suparati, firma de pompe funebre a tinut sa le dea asigurari ca nimic rau nu se va intmapla in timp ce trupul mamei lor va fi repatriat. Pentru acest lucru erau multumiti insa nu erau multumiti pentru ca si-au dat seama prea tarziu ca nu au petrecut suficient timp cu mama lor.

Iar pentru asta regretau si nu era singurul lucru pe care il regretau, mai erau si altele, dar preferau sa nu isi aminteasca nici de acestea. Inca mai aveau senzatia ca intr-o zi mama lor le va deschide usa si se vor bucura de zilele si momentele petrecute impreuna, inca mai sperau la asa ceva desi stiau foarte bine ca era imposibil.