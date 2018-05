Soluții SMART, la vremuri SMART!

Clădirile inteligente au devenit realitatea companiilor moderne, dar și a omului modern. Acestea pot avea o plajă amplă de funcții automatizate, care să ușureze viața beneficiarului atât din perspectiva economisirii resurselor, cât și din perspectiva creșterii gradului de securitate și confort. Am dezbătut toate aceste aspecte alături de specialiști din domeniu în cadrul ‘Smart Building & Smart Energy Saving Conference’, un eveniment EnergyPal si BusinessMark.

Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a două sesiuni de prezentări, care au vizat concepte precum Smart Metering, Building Management System (BMS), IoT, fiind abordate noutățile bunelor practici în ceea ce privește eficiența energetică. Conferința s-a încheiat alături de participanți în cadrul workshop-ului ‘Eficientizare energetică’, unde invitații au interacționat pe subiecte legate de etapele unui plan de eficientizare energetică, dezbătând de asemenea, și studii de caz.

ADRIAN URSULEAN, Head of Property Management România – CTP România, primul vorbitor al conferinței a abordat tematica SMART din perspectiva avantajelor optării pentru o clădire inteligentă. ‘Nivelul de maturitate a pieței din România în ceea ce privește opțiunea SMART în rândul clădirilor este un subiect sensibil, dar promovat de toți dezvoltatorii.’ Printre avantajele clădirilor inteligente, Adrian menționează riscul scăzut al accidentelor, costuri de mentenanță scăzute, monitorizarea consumului de la distanță – Smart Metering, crestere randamantului energetic al cladirilor, dar și accesul instant la informatii legate de cladire atat pentru chiriași cat și pentru proprietari. Totodată, acesta a oferit ca referință rezultate din propria experiență: ‘Consumul de energie electrică în cazul unei clădiri intelgente care integrează sistem de tip LED scade cu aprox. 30%.’

STEPHEN BURKE, Construction Director – Forte Partners a susținut faptul că ‘beneficiarii și potențialii beneficiari sunt din ce în ce mai informați, așadar trebuie să fim mult mai interactivi în comunicarea cu aceștia. Este un proces de adaptare și integrare de lungă durată și vom observa un progres notabil în ceea ce privește optarea pentru utilizarea clădirilor inteligente.’ Din perspectiva dezvoltatorilor din real estate, Stephen prezintă focusul pe care se centrează în procesul de dezvoltare a clădirilor de birouri: ‘Acordăm o atenție sporită sectorului de health & well-being prin integrarea spațiilor verzi, zone de relaxare, spațiu de lucru flexibil și totodată, ne dorim să creăm comunități – de aceea, promovăm interacțiunea și colaborarea dintre beneficiarii noștri prin integrarea zonelor de inters comun – cantine, săli de conferințe etc.’

Despre revoluția din industria parcărilor am dezbătut alături de BOGDAN HEREA, Co-Founder – PITECH+PLUS: ‘Avem nevoie să ne mișcăm din ce în ce mai ușor, vorbim despre o penetrare foarte mare a utilizării telefoanelor Smart, de aceea ne propunem să digitalizăm procesul de parcare în beneficiul utilizatorilor printr-un sistem de clusterizare.’ În contexul în care vorbim despre apariția mașinilor conectate și electrice, Parking Plus – sistemul complet de gestionare a parcărilor dezvoltat de echipa PITECH+PLUS – pare să fie o soluție care întrunește toate punctele cheie din parcursul unui utilizator. În ceea ce privește numărul locurilor de parcare disponibile raportat la numărul cererilor, Bogdan afirmă că ‘în contextul abordării unei strategii de tip Blue Ocean dispunem de un număr dublu de locuri de parcare disponibile față de numărul de locuri disponibile prin avordarea strategiei de tip Red Ocean, prin Uber-izarea spatiilor care pot fi utilizate ca locuri de parcare’.

În continuare, ALEXANDRU THEODOR MICULAS, Head of Facility Management Services -FMS România ne-a exemplificat într-un mod interactiv componentele unei clădiri inteligente: ‘O clădire nu e Smart dacă nu are cel puțin un neuron – adică un senzor, și un sistem de management al informației – adică creierul (BMS).’ Întrebat despre nivelul de maturitate a pieței din România cu privire la adoptarea soluțiilor Smart, Alexandru afirmă: ‘În România, piața este la început, se construiesc clădiri cu tehnologii Smart. În schimb, clădirile vechi nu au fost pregătite pentru a emite astfel de tehnologii – nu sunt echipate cu sisteme BMS, structura de senzori este foarte puțin prezentă, intervenția service-ului fiind destul de frecventă. Cea mai mare provocare rămâne însă, identificarea cauzei avariei, întrucât manifestarea defecțiunii nu ne indică neapărat cauza. O cladire smart presupune si schimbarea in zona serviciilor de facilities management din zona de interventii corective la o abordare predictiva si preventiva, bazata pe diagnoza furnizata de elementele smart ale cladirii.’

Cea de-a doua sesiune a continuat cu subiecte legate de eficiența energetică din industrie, invitații accentuând faptul că nu mai este vorba doar de un randament economic, iar focusul îndreptându-se către confortul și securitatea utilizatorului.

În prima parte a sesiunii, LUCIAN ANGHEL – CEO EnergyPal a prezentat rezultatele studiului “Eficiența energetică în companiile din România” – beneficiile pe care le identifică companiile ca derivând din măsurile de eficiență energetică. De asemenea, studiul arată care este nivelul actual de monitorizare a consumurilor, câte companii au implementat Smart Metering și câte au realizat un audit energetic al clădirii până acum. Mai multe detalii aici: https://goo.gl/QtFS4h. „Primul pas in eficientizarea energetica este cel al contorizarii inteligente. Ceea ce nu poti masura nu poti reduce! Solutiile actuale de eficientizare energetica pun accentul pe furnizarea unui pachet complet de servicii catre client, acesta beneficiind de o solutie la cheie de la faza de analiza la implementare si asigurarea finantarii din economia de energie.”

DORIN MERIȚOIU, Service Lead Specialist – Grundfos a prezentat în cadrul evenimentului modalități de optimizare a sistemelor hidraulice din clădirile Smart, printre avantajele folosirii unui astfel de sistem numărându-se: ‘eficientizarea consumului de energie, combustibil și a emisiilor CO2, creșterea eficienței energetice, cât și integrarea datelor înregistarte în BMS.’ O cladire inteligenta nu inseamna doar eficienta energetica ci si eficienta in zona de administrare a echipamentelor. Ne-am implicat foarte mult in digitalizare, putem controla echipamentele de la distanta, de pe mobil sau tableta si integram apoi datele înregistrate în BMS. Optimizarea sistemelor hidraulice in cladiri este foarte importanta” – spune Dorin Meritoiu.

Din perspectiva finanțatorilor ne-a vorbit ROMULUS ANDREI, Director, Departamentul Finanțări Structurate, Banca Transilvania – Centrul Regional București, care a afirmat că: ‘Luăm în calcul din ce în ce mai mult elementul de upgrade al unei clădiri, dar și necesarul de investit pentru a menține valoarea clădirii în viitor. De regulă, acest upgrade se analizează cu ajutorul unui evaluator sau a unei companii terțe cu expertiză tehnică.’

„Am intrat in zona masurilor soft. Avem competențe, specialiști si suntem optimiști în ceea ce privește eficiența energetică in Romania, spune dr.ing.IOAN BITIR-ISTRATE, Șef de lucrări la Facultatea Energetică din cadrul Universitatea Politehnica București. Odată cu promovarea creșterii energiei utile, Ioan a adus în discuție și elementele care blochează eficiența energetică: ‘lipsa informației nemanipulate și vizibilitatea redusă a beneficiilor.

‘Smart Building & Smart Energy Saving’ s-a încheiat cu o sesiune practică, cu aplicabilitate pe studii de caz în cadrul workshop-ului „Eficientizare energetică”.

În contextul în care tehnologia a avansat foarte mult, costurile integrărilor de tehnologie de tip Smart au scăzut, iar factorii care favorizează implementarea proiectelor de tip Smart Building înglobează creșterea gradului de satisfacție al utilizatorilor, creșterea eficienței la locul de muncă, aspectul economic, gradul de sustenabilitate, recuperarea investiției intr-un timp rezonabil.

