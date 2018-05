„WORK IN MOTION. A workforce mobility conference”: Idei, inițiative, viziuni și oportunități pentru dezvoltarea și fiabilitatea sistemului românesc privind aspectul mobilității angajaților

Pe 18 mai 2018, la Hotel InterContinental, specialiști în domeniu, invitați ai companiilor de top de talie națională și internațională, s-au reunit în cadrul celei de a II-a ediții a evenimentului ”Work in Motion. A workforce mobility conference” organizat de BusinessMark.

Deschiderea primei sesiuni din cadrul evenimentului a fost făcută de către Smărăndița Schenel, Director HR BPO România, Telekom, ce a abordat tema: Cum integrăm mobilitatea în mod eficient la nivel strategic în cadrul companiilor?

Reflectând viziunea companiei, prezentarea sa a poziționat mobilitatea ca element central în cadrul strategiei de HR. Pornind de la evoluția mobilității talentelor dinspre America înspre Europa în perioadele 1970-1990 și 1990-2010, prezentarea sa se oprește asupra anului 2020, când se previzionează că mobilitatea va crește exponențial, iar noțiunea de mobilitate fluidă va căpăta tot mai multă importanță.

Nevoile de business se vor modifica, de asemenea, având în vedere emergența inteligenței artificiale și, prin urmare, schimbarea dinamicii dintre cerere și ofertă pentru anumite poziții. Astfel, în viziunea Smărăndiței Schenel, este importantă orientarea companiilor către o abordare de transformare. Viitorul în ceea ce privesc aptitudinile digitale și cele de gândire vor conta într-o măsură mai mare decât în prezent: aptitudinile digitale (50,6%), abilitatea de a lucra virtual (44,9%), înțelegerea software-ului IT de business și a sistemelor (40,1%), capacitatea de a analiza și de a se pregăti pentru scenarii multiple (54,8%), inovație (46%).

“Care este atitudinea companiei față de mobilitate? Cât de aware suntem de acest lucru? Cât de mult investim și suntem atenți la atragerea de competențe la noi în țară?” sunt câteva dintre întrebările ridicate apoi de către aceasta și discutate în cadrul evenimentului.

Cel de-al doilea speaker al evenimentului, Andreea Bucur, General Manager HR, WNS Global Services, a accentuat provocările aduse de mobilitate, în special atunci când discutăm despre generația millennials. Colegii din această generație și din cele ce urmează vor avea responsabilități în context internațional. Astfel, apare necesitatea cunoașterii limbilor străine, candidații cu astfel de aptitudini fiind tot mai căutați. Tot internaționalizarea aduce în discuție problema integrării unor culturi diferite în cadrul unei companii. Flexibilitatea, adaptarea devin principii cu un puternic impact organizațional.

La nivel de condiții flexibile de lucru, ”working from home” este, potrivit Andreei Bucur, un beneficiu tot mai solicitat de către angajați. Având provocările sale, însă, acest element este încă gestionat cu precauție.

Privind spre riscurile programelor de mobilitate, întoarcerea înainte de termenul prestabilit în contract este asociat cu dificultatea de adaptare la cultură, diferențele la nivel de cerințe, lipsa unor programe strategice de orientare în carieră.

Marian Hanganu, Sales Manager – Romanian Software, a discutat despre elementele specifice mediului de afaceri din România ce pot conduce la apariția unor probleme în sistemul informatic al unei organizații. Instabilitatea sistemului legislativ poate conduce la o imposibilitate a furnizorilor de soluții tehnologice de a își adapta sistemele cu rapiditatea necesară într-un mediu de lucru precum cel românesc. Astfel, operatorii locali pot deveni, în opinia lui Marian Hanganu, parteneri de încredere, ce pot interveni și soluționa problemele rapid. Mobilitatea angajaților, ca trend, trebuie să fie, pentru orice companie din zona tehnologiei, parte din strategia de dezvoltare.

Discuția a continuat alături de Daniela Oprescu, Tax Director – KPMG, ce a abordat subiecte cu privire la cadrul legislativ în contextul relocării angajaților. Printre impedimentele enumerate, Daniela Oprescu amintește aspectele cu privire la Formularul A1 – și anume corelarea cerințelor statelor implicate. O altă provocare o reprezintă costurile, riscurile asociate fiind: impozitul pe venit și contribuțiile sociale, imigrarea, impozitul la nivel de corporații, legislația muncii.

Încă patru specialiști din domeniu au fost prezenți în cea de-a doua sesiune a evenimentului, Maria Voica, Coordonator Proiecte, Organizația Internațională pentru Migrație, fiind cea care a adus în discuție avantajele migrației reglementate. “Migrația este benefică tuturor și motivul pentru care majoritatea aleg sa emigreze este că își doresc un salariu mai bun și, totodată, își doresc un trai într-un stat cu o putere economică ridicată”. Aceasta mai adaugă faptul că “migrația gestionată eficient este benefică atât persoanei individuale, cât și statului”.

Gestionarea salariilor a fost un subiect intens dezbătut, Laurențiu Ioachim – Comisar Șef de Poliție, Direcția Migrație, Inspectoratul General pentru Imigrări, menționând că acest aspect este unul dintre cele mai importante ce poate determina angajații să își dorească emigrarea: “Ministerul Muncii este instituția ce definește clar un curs favorabil sau defavorabil în acest sens”.

De asemenea, acesta a vorbit în premieră despre noul program al Guvernului cu privire la reducerea deficitului de muncă și schemele de locuință socială.

Prezentă în cadrul evenimentului a fost și Zoe Dobre, HR Director, City Grill, ce a discutat despre experiența sa la nivel de recrutare și integrare în echipă a unor angajați veniți din zona non-UE. Atât din punct de vedere strategic, cât și din punct de vedere operațional și cultural, prezentarea sa a subliniat o serie largă de aspecte importante pentru specialiștii din zona de HR.

Avantajele mobilității angajaților: completarea necesarului forței de muncă, personal stabil, implicarea activă a angajaților sunt puse în conexiune de către Zoe Dobre cu dezavantaje, precum: procesul foarte complex din punct de vedere birocratic, bariere de limbă vorbită, costuri mari, diferențele culturale – “Diferențele culturale sunt foarte importante în procesul de integrare a imigranților în rândul organizațiilor, întrucât pot genera conflicte și trebuie gestionate din timp.”

“Every move you make, we make it together every step of the way!” – acest slogan definește și viziunea lui Olivier Ravon, Sales Director Europe, Gosselin Mobility, în ceea ce privește mobilitatea. Considerând că sunt multe aspecte ce ridică semne de întrebare în rândul angajatorului atunci când este pus în fața situației de relocare a angajaților și că programele internaționale aduc atât avantaje, cât și dezavantaje, Olivier Ravon propune soluții practice ce pot fi implementate pentru o eficientă gestionare a programelor de relocare.

Acesta consideră că cele două părți, departamentul HR și angajatul au cerințe și așteptări diferite, întrucât departamentul HR dorește o bună îndeplinire a ”assignment-ului”, vizibilitate și transparență, iar pe de altă parte, angajatul urmărește o tranziție sigură, făcută la timpul potrivit, o experiență bună în ceea ce privește relocarea, un trai bun pentru familia sa.

Apoi, Olivier Ravon a accentuat aspecte importante legate de optimizarea costurilor programelor de mobilitate. “Aveți control total asupra bugetului de mobilitate”, spune Olivier Ravon, iar apoi intervine cu sfaturi punctuale pentru situații extrase din experiența sa.

Totodată, acesta demonstrează faptul că tehnologia și programul GDPR sunt strâns legate de programul de mobilitate: Privacy policy, Individual consent, Right to anonymize, fiind aspecte importante ce privesc în mod direct angajații dornici de relocare temporară.

În încheierea evenimentului ”Work in Motion. A workforce mobility conference”, Irina Nistor, Senior Manager (Global Mobility, HNWI), PwC România, propune o schimbare de perspectivă, prezentând ”revoluția fiscală” din România prin ochii unui străin.

Frecventa schimbare a unor aspecte legislative precum valoarea contribuțiilor sociale, dar și birocrația, necesitatea ca străinii să depună declarații lunare (spre deosebire de rezidenții români ce depun anual), nerespectarea termenelor de emitere a deciziilor, creșterea numărului de acorduri de securitate socială sunt câteva dintre dificultățile pe care un străin le întâmpină în România, potrivit Irinei Nistor.

În viziunea sa, sistemul românesc are nevoie de o serie de îmbunătățiri: sistemul fiscal trebuie să fie mai predictibil, sistemele informatice trebuie modernizate, iar sistemului de comunicare cu autoritățile îmbunătățit.

