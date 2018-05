Fii la moda cu cele mai noi accesorii de la Ciocotec!

Fie ca vrem sau nu sa recunoastem, toti ne dorim sa avem un telefon la moda si accesorii pe masura. Indiferent cat de mult am iubit un telefon ceva mai vechi, odata cu lansarea unuia nou, atentia noastra se va indrepta catre acesta. Eu, spre exemplu, am fost si inca sunt un mare fan al modelului Iphone SE. Mi se parea telefonul perfect: nici prea mare, nici prea mic, capabil de orice as putea avea nevoie in viata mea de zi cu zi. Insa, odata cu trecerea anilor, cei de la Apple au inceput sa lanseze noi si noi modele. Nu vreau sa va spun cum am fost atunci cand am auzit despre noile modele Iphone 8, respectiv Iphone X.

Ce huse Iphone X sunt in trend la ora actuala?

Dar nu doar telefonul il vrem sa fie la moda, ci si accesoriile pe care le folosim in viata de zi cu zi. Din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai importante accesorii de care avem permanenta nevoie este reprezentat de husa de protectie. Imediat cum am pus ochii pe acel Iphone de ultima generatie, m-am gandit ca ar fi cazut sa caut si huse Iphone X. Ma gandeam insa ca probabil este prea devreme, telefonul fiind abia lansat si in tara noastra. Insa, am fost surprins sa gasesc pe pagina celor de la ciocotec.com o gramada de modele de huse de protectie. Este incredibil cat de repede s-au miscat acestia pentru a aduce atatea modele dedicate unui telefon abia lansat.

Desi inca nici nu imi cumparasem telefonul, mi-am petrecut cateva ore bune pe pagina celor de la Ciocotec, navigand printre zecile de modele de huse de protectie din oferta. Nu mica mi-a fost mirarea cand am descoperit ca oferta lor acopera o mare diversitate de gusturi, acestia avand de la huse de tip army, huse de tip mirror see, huse simple din silicon sau cauciuc pana la huse extravagante cu blanita sau cu sclipici. Studiind un pic oferta celor de la Ciocotec, nu ne putem da seama decat de faptul ca in spatele acesteia sta o echipa serioasa si profesionista, cu multa experienta in spate.