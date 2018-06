Amadeus continuă tendința puternică de creștere și în primul trimestru al anului

Cookie-urile first party (prima parte) sunt plasate de catre domeniul Internet / site-ul web accesat de catre utilizator (a carui adresa apare in bara de adrese a browserului). Spre exemplu, daca utilizatorul viziteaza www.financiarul.ro, iar domeniul cookie-ului plasat pe calculatorul sau este www.financiarul.ro, atunci este vorba despre un cookie first party.

Un cookie third party (terta parte) este plasat de catre un alt domeniu Internet/site web decat cel accesat de catre utilizator; acest lucru inseamna ca site-ul web accesat contine si informatii provenind de la un site web tert – spre exemplu, un banner publicitar care apare pe site-ul accesat. Astfel, daca utilizatorul viziteaza www.financiarul.ro dar cookie-ul plasat pe calculatorul sau are ca domeniu doublecklick.net sau adunity.com atunci este vorba despre un cookie third party.

Acest site utilizează Google Analytics pentru a colecta informații anonime, cum ar fi numărul de vizitatori pe site și cele mai populare pagini. Păstrarea acestui modul cookie ne ajută să îmbunătățim site-ul nostru web.