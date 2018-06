Cum sa alegi sistemul de supraveghere ideal pentru sediul business-ului tau!

Securitatea este obligatorie pentru orice business, deoarece o afacere nu poate fi profitabila decat in situatia in care bunurile sale sunt protejate. Din fericire, in ziua de astazi, sistemele de supraveghere sunt mai eficiente si mai inteligente decat oricand. Acestea includ functii avansate precum notificari automate sau senzori de miscare, iar unele pot chiar efectua automat apeluri la politie sau la firma de paza. In plus, evolutia tehnologica a determinat aparitia unor metode din ce in ce mai eficiente de filmare si de stocare a imaginilor. Prin urmare, in prezent, antreprenorii isi pot proteja afacerea cu ajutorul unor dispozitive foarte puternice, fara a face un efort financiar prea mare.

Inainte de a intra in detalii tehnice, trebuie sa stii ce beneficii iti poate aduce instalarea unui sistem de supraveghere . Acestea nu numai ca ii vor speria pe raufacatori sau vor ajuta la prinderea lor, ci te pot ajuta sa iti responsabilizezi angajatii si sa iti reduci contributia pentru asigurare. Montarea unor camere nu este tocmai ieftina, insa linistea si beneficiile pe termen lung pe care aceasta ti le aduce o fac sa fie o investitie extrem de inteleapta.

In functie de tehnologia folosita, exista doua tipuri de sisteme de supraveghere: analogice si digitale. Camerele digitale sunt ceva mai scumpe, deoarece tehnologia folosita este una mai noua, insa avantajele pe care ti le aduc sunt incomparabile. In primul rand, rezolutia unor camere digitale este mult mai mare decat a celor analogice, variind intre 1 si 5 megapixeli. Astfel, poti fi sigur ca vei obtine imagini de o claritate impecabila, de pe o suprafata mai extinsa.

In plus, sistemele de supraveghere digitale dispun de numeroase functii inteligente, pe care nu le intalnim si la cele analogice. Spre exemplu, ele pot porni in mod automat filmarea in momentul in care detecteaza miscare, dar iti pot trimite si o notificare pe smartphone in cazul nefericit al producerii unui incident. De asemenea, poti urmari imaginile filmate direct pe smartphone sau laptop, lucru extrem de util atunci cand nu te afli la birou.

Desi camerele digitale sunt mai scumpe, un sistem de supraveghere digital complet poate fi mai ieftin decat unul analogic, deoarece va fi compus din mai putine camere, intrucat acestea sunt mai performante si au unghiuri mai largi.

Pe de alta parte, un sistem de supraveghere analogic este format din camere conectate la un DVR, cu ajutorul unor cabluri. Odata ce toate slot-urile DVR-ului sunt ocupate, trebuie sa cumperi un alt DVR pentru a adauga noi camere. In cazul camerelor digitale, aceasta problema dispare, intrucat ele se conecteaza direct la o retea de internet, prin urmare poti adauga oricand camere noi.

In momentul in care alegi un sistem de supraveghere pentru business-ul tau, trebuie sa tii cont de urmatoarele aspecte:

– tipul de camera – in functie de nevoile tale, poti alege intre camere de exterior sau de interior, camere bullet, dome sau PTZ (pan tilt zoom);

– rezolutie – ar trebui sa alegi o camera care filmeaza cel putin 720 p (o camera digitala);

– frame rate – cu cat frame rate-ul este mai ridicat, cu atat imaginile vor fi mai cursive si mai usor de urmarit;

– infrarosu – pentru ca sistemul de supraveghere sa furnizeze imagini de calitate si pe timpul noptii, este indicat sa alegi unul dotat cu infrarosu.