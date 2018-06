Accesul in coarda si sablarea uscata

In ultimii 20 de ani, accesul in coarda este din ce in ce mai folosit ca metoda de acces, datorita costurilor scazute si a vitezei ridicate, comparativ cu alte metode de acces cum sunt schelele sau platformele mobile.

Initial, accesul in coarda era vazut ca o activitate periculoasa pe care numai cativa o practicau. In prezent exista sisteme sigure, cum sunt cele cu doua corzi folosite de IRATA (Asociatia Alpinistilor Utilitari din Domeniul Industrial) si SPRAT (Societatea Alpinistilor Utilitari Profesionisti).

Poate fi folosit accesul in coarda in cazul structurilor care necesita sablare?

Atunci cand se sableaza structuri inalte, exista anumiti factori care trebuie luati in considerare:

• Jetul de abraziv poate sectiona atat coarda de siguranta, cat si pe cea de lucru, mai ales daca una dintre ele este tensionata (de exemplu in cazul in care sustine greutatea unui tehnician). Pentru a preintampina aceasta situatie, pe fiecare coarda poate fi folosit cate un dispozitiv de protectie, situat chiar deasupra operatorului. Daca se foloseste o lonja pentru a conecta dispozitivul de rezerva de hamul operatorului, aceasta lonja trebuie protejata in mod adecvat cu ajutorul unui dispozitiv adecvat operatiei de sablare (de exemplu, realizat din cauciuc).

• Trebuie folosit un dispozitiv adecvat de backup, intrucat in timpul sablarii se genereaza o cantitate mare de praf si anumite dispozitive care au numeroase parti mobile se pot bloca sau isi pot pierde din functii.

• Jetul de abraziv care este proiectat pe suprafata poate duce la rasucirea tehnicianului. Pentru a impiedica acest lucru, fie se pot tensiona corzile de sol sau de laterale, fie se pot folosi ancore sau deviatii, astfel incat tehnicianul sa fie cȃt mai aproape de suprafata, dar sablarea sa se realizeze de la distanta corespunzatoare.

• Furtunul de sablare este uneori greu sau se poate ingreuna (prin umplerea cu abraziv, in cazul functionarii necorespunzatoare). Se considera o buna practica folosirea unui set independent de corzi pentru suspendarea furtunului.

In imaginea de mai sus se poate observa folosirea ancorelor magnetice si a corzilor tensionate, in cadrul operatiunii de sablare realizate de AlpAccess pentru producatorul Zafiro de la Exxon Mobil, pe coasta Malabo (Guineea Ecuatoriala).

• Sablarea va reduce durata de viata a corzilor, iar particulele de praf pot penetra teaca acestora si pot taia fibrele. Particulele de abraziv pot duce de asemenea la uzura dispozitivelor de coborare care folosesc frecarea pentru a disipa energia. Refolosirea corzilor dupa un proiect de sablare trebuie analizata cu foarte mare atentie.

• Reglementari legate de mediu. Sablarea genereaza o cantitate mare de praf, precum si abraziv uzat. Inainte de inceperea activitatii, trebuie sa ne asiguram ca impactul asupra mediului este cat mai mic posibil si ca se respecta legislatia locala. In unele zone ale globului se poate sabla deasupra apei, in timp ce in altele sablarea in afara inchiderilor prevazute cu ventilatie este strict interzisa.

• Accesul in coarda trebuie realizat numai de catre personal instruit si certificat, cu respectarea unor proceduri clare. In acest scop, IRATA pune la dispozitie un ghid complet de bune practici si o schema de training cu un succes impresionant. Sistemul IRATA este folosit in cazul lucrarilor offshore in intreaga lume.

• Mai mult, operatiile de sablare in coarda trebuie realizate numai de catre alpinisti experimentati , cu respectarea instructiunilor de lucru detaliate si a evaluarilor de risc specifice.

• Trebuie sa existe un plan de salvare, in cazul in care este nevoie de mutarea unui tehnician ranit intr-o zona sigura.

• Intrucat sablarea este o activitate obositoare, se considera o buna practica lucrul in schimburi. Echipa trebuie sa fie alcatuita din minim 3 tehnicieni (2 alpinisti sablatori cu certificare IRATA Nivel 1/ 2 si un supervizor IRATA Nivel 3 care poate deveni si salvator in caz de nevoie).

In imaginea de mai sus se pot observa suspendarea independenta a furtunului de sablare si tensionarea corzii de lucru. Proiectul, realizat de AlpAccess, a constat in sablarea si vopsirea unui rezervor de titei de 50.000 m3, in rafinaria Petromidia, pe malul romȃnesc al Marii Negre.

In concluzie, accesul in coarda poate fi folosit in siguranta pentru operatii de sablare, cu conditia planificarii adecvate si a masurilor de securitate corespunzatoare. Accesul in coarda este o metoda versatila de acces si poate fi folosit pe o varietate de structuri si forme. Este potrivit pentru sablarea interiorului rezervoarelor, unde intreaga cantitate de praf generata de sablare poate fi stocata si evacuata.

Cele mai bune rezultate din punct de vedere al sigurantei, vitezei si calitatii se obtin prin combinarea accesului in coarda cu alte metode de acces cum sunt schelele industriale , puntile suspendate si platformele mobile.

Autor:

Dragos State

Director General – AlpAccess

FROSIO Surface treatment inspector level 3

NACE CIP Level 3

SSPC PCI Level 3

IRATA Level 3 supervisor

SPRAT Level 3 supervisor

NEBOSH IGC

NEBOSH IOG