Afla de ce sa alegi mobila din lemn masiv pentru bucataria ta!

Cand vine vorba de amenajarea locuintei tale, utilarea bucatariei necesita o atentie deosebita in ceea ce priveste calitatea pieselor de mobilier alese, durabilitatea si rezistenta acestora. De ce? Pentru ca mobila de bucatarie este supusa cel mai mult uzurii, ceea ce poate insemna temperaturi ridicate, umezeala, lovituri, zgarieturi, pete de ulei sau mancare si asa mai departe. De aceea, este indicat sa alegi mobila din lemn masiv pentru spatiul in care gatesti sau chiar servesti masa.

Iar noua mobila din lemn masiv, datorita unui proces de fabricare inovator, este ideala pentru incaperile cu cerinte speciale, cum este bucataria. Ce inseamna acest lucru? Gratie noilor lacuri poliuretanice cu care este finisata mobila din lemn masiv pentru bucatarie, vei avea parte de o serie de avantaje ce iti vor facilita utilizarea si intretinerea pieselor de mobilier, cum ar fi blatul de bucatarie, o masa de dining sau un bufet. Lacurile poliuretanice sunt, in general, produse formate din lacul propriu-zis si un catalizator (intaritor). Aceste doua componente reactioneaza intre ele, rezultand pelicula de lac de care are nevoie mobila din lemn masiv, dar sub o forma net superioara lacului simplu, din punct de vedere calitativ si practic.

Avantajul? Poti lasa pe blatul de bucatarie ori pe masa o cana cu ceai fierbinte sau o oala calda fara ca suprafata lemnului sa fie afectata. Aceasta nu se va pata, formandu-si urme albe greu de indepartat, deoarece lacurile poliuretanice sunt rezistente la temperaturi ridicate si aburi. De asemenea, aceste lacuri folosite cu succes pentru a finisa mobila din lemn masiv prezinta un grad ridicat de rezistenta la lovituri si zgarieturi, incidente care se pot intampla in bucatarie atunci cand gatesti, manipuland diverse vase si ustensile. Nu in ultimul rand, lacurile poliuretanice pentru mobila din lemn masiv destinata bucatariei sunt rezistente la petele provocate de diverse lichide, in cazul in care versi din greseala un pahar cu vin sau o ceasca de cafea.

In plus, datorita colorantilor speciali si rezistenti, mobila din lemn masiv pentru bucatarie isi pastreaza culoarea si luciul pe termen lung, fara a fi afectata de conditiile termice (aburi, umiditate, caldura). Un alt motiv pentru care sa alegi mobila din lemn masiv pentru utilarea spatiului de gatit o reprezinta robustetea acestui tip de mobilier, fiind mult mai solid si rezistent la depozitarea veselei si a tot felul de oale, cratite, tigai, borcane etc. Nu in ultimul rand, faptul ca iti poti personaliza mobila pentru bucatarie in functie de preferintele cromatice, de nevoile de compartimentare sau de dimensiunea spatiului de care dispui pentru mobilare reprezinta un alt motiv pentru care sa optezi in favoarea unor astfel de piese realizate la comanda.

Iar daca te intrebi de unde poti cumpara mobila din lemn masiv de inalta calitate, la cel mai bun raport calitate-pret, iti recomandam magazinul online Alberta Casa. Realizand mobila din cele mai bune esente lemnoase, fabricata in Italia, Franta, Germania sau chiar Romania, specialistii de aici te pot ajuta sa faci alegerea potrivita pentru bucataria ta!