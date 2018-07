Servicii funerare: Ghid pentru obtinerea ajutorului de inmormantare in 2018

Daca anul trecut ajutorul de inmormantare era de 3131 lei, in 2018 suma a crescut cu 1000 de lei. Iti spunem in detaliu cum se acorda ajutorul de inmormantare si cum te poate consilia o firma de servicii funerare din Bucuresti in ceea ce priveste intocmirea dosarului necesar.

Suma se deconteaza celui care aduce dovada platilor pentru costurile cu inmormantarea. Se deconteaza total in cazul decedatilor pensionari sau persoanelor asigurate si partial in situatia in care solicitantul este un membru al familiei, dar nu are drept propriu de asigurari sociale si este intretinut de titular la momentul decesului.

Pentru a veni in sprijinul familiilor indoliate, Casa Funerara Blaj va poate ajuta cu intocmirea dosarului necesar solicitarii ajutorului de inmormantare. Pentru a evita deplasarile si pierderile de timp, aveti posibilitatea de a imputernici firma de servicii funerare Bucuresti pentru a efectua demersurile necesare in vederea obtinerii ajutorului. Ulterior, in functie de pachetul funerar ales, aceasta suma poate acoperi valoarea serviciilor funerare prestate.

Daca preferati sa va ocupati personal de documentatia necesara primirii ajutorului de inmormantare, Casa Funerara Blaj va sta la dispozitie pentru a va indruma in acest sens.

Documente necesare pentru elaborarea dosarului de ajutor de inmormantare

Conform Legii 263/2010 revizuita pentru anul 2018, dosarul prin care solicitati decontarea cheltuielilor de inmormantare trebuie sa cuprinda mai multe documente. Iata care sunt acestea:

– talonul de pensie al persoanei decedate

– certificatul de deces – atat in original, cat si copie

– o cerere tip pentru ajutorul de inmormantare

– documente care se arate valoarea costurilor de deces

– carte de identitate a solicitantului – atat in original, cat si copie

– eventual certificat de casatorie pentru sot sau sotie, certificat de nastere pentru fiu sau fica, document de mostenitor sau tutore

Daca cel care solicita ajutorul nu poate prezenta documente care sa arate care sunt cheltuielile de deces, ajutorul se va putea deconta in baza unei declaratii pe proprie raspundere ca solicitantul a suportat costurile legate de inmormantare. Codul Penal reglementeaza sever aceasta posibilitate, iar o declaratie falsa poate atrage amenda sau chiar pedeapsa cu inchisoarea.

Depunerea dosarului pentru ajutorul de inmormantare

In practica exista trei situatii comune. Daca persoana decedata era angajata, dosarul trebuie prezentat angajatorului. Daca era in somaj, documentele trebuie depuse la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca. In fine, daca persoana decedata era pensionara, asigurata ori ruda unei persoane asigurate, actele se vor depune la Casa de Pensii.

Ce persoane pot solicita decontarea cheltuielilor de inmormantare?

Daca persoana decedata era asigurata sau pensionara, ajutorul de inmormantare se va acorda unei singure persoane ce aduce dovezi legate de costurile decesului. Aceasta persoana poate fi sotul sau sotia, copilul, unul din parinti, tutorele, curatorul sau orice alta persoana care face dovada costurilor ocazionate de deces.

Casa Funerara Blaj pune la dispozitia familiilor indoliate servicii funerare complete, inclusiv consiliere pentru intocmirea dosarului necesar solicitarii ajutorului de inmormantare. Practic puteti cere firmei de servicii funerare Bucuresti sa se ocupe de documentatie in locul dumneavoastra. Dupa cum am aratat mai sus legea permite companiilor de servicii funerare sa solicite ajutorul pentru deces in numele persoanelor care le-au delegat. Pentru aceasta este necesara o imputernicire. Pe langa toate celelalte servicii funerare, suportul si obtinerea sumei pentru acoperirea cheltuielilor cu inmormantarea reprezinta cu siguranta un punct important pentru familiile indoliate.

Cum timpul pentru pregatirea celor necesare este foarte scurt, membrii familiei se pot degreva de chestiunile organizatorice si se pot concentra pe sustinerea reciproca. Casa Funerara Blaj ramane la dispozitia dumneavoastra pentru ajutor in pregatirea documentatiei necesare obtinerii ajutorului de la stat, dar si pentru orice alte servicii funerare din Bucuresti.