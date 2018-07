Myo Sun Plus, un produs recomandat femeilor care doresc sa devina mame

Odata cu inaintarea in varsta sansele de a ramane gravida scad considerabil de la an la an. Acest lucru se poate datora mai multor factori iar de foarte multe ori femeile se trezesc in postura de a-si dori sa ramana insarcinate insa medicii nu le dau foarte multe sanse datorita infertilitatii. Myo Sun Plus este un supliment natural cu o formula imbunatatita recomandat in special femeilor infertile. Cercetatorii au efectuat teste legat de acest produs si au ajuns la concluzia ca are efecte benefice in special la femeile trecute de varsta de 30 de ani. La baza tratamentului naturist sta un concept terapeutic inovator.

De ce este recomandat Myo Sun Plus?

Acest supliment are la baza un concept terapeutic special care stimuleaza functiile ovariene. Este recomandat de medici in special pentru tipurile de infertilitate SOPC si NON-SOPC. Are foarte multe proprietati speciale care ajuta la procesul de diviziune celulara pentru a proteja tesutul matern in perioada sarcinii. Totodata Myo Sun contribuie eficient in sinteza aminoacizilor si sustine functionarea corecta a hematopoitezei. Un rol important il poate avea si in intarirea activitatii sistemului imunitar al femeii. Ajuta la reglarea metabolismului homocisteinei si ofera un plus de incredere oricarei femei care isi doreste copii fara a incerca tratamente experimentale ce pot avea efecte secundare pe termen lung.

Compozitia formulei Myo Sun Plus

Formula din care a fost creat acest produs este una speciala bazata in primul rand pe Mio-inozitol, N-acetilcisteina, folat de Quatrefolic si Vitamina D3.

Mio-inozitol este una din cele mai importante substante prezente in acest supliment ce are rol in diviziunea celulara. Aceasta substanta face parte din cei 9 izomeri ai inozitolului care ajuta la inmultirea si diferentierea celulelor. Ultimele studii au relatat faptul ca Mio-inozitolul poate induce ovulatia. La nivel folicular, Mio-inozitolul ajuta la restaurarea compozitiei lichidului folicular dar si asigura maturarea normala a ovocitului. In concluzie, efectele benefice ale Mio-inozitolul vor creste sansele de sarcina si va sustine calitatea ovocitului.

