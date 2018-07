Unde isi repara bucurestenii laptopurile? Cat costa, cat e garantia si cat dureaza?

Au trecut peste 70 de ani de la momentul lansarii primului calculator electronic ENIAC, o constructie uriasa care cantarea 30 de tone si ocupa o camera intreaga. ENIAC, asemenea tuturor calculatoarelor timpurii, avea o hiba: se defecta foarte des. Din fericire, tehnologia a evoluat teribil in tot acest timp, astfel ca azi avem privilegiul de a folosi laptopuri compacte, extrem de fiabile si performante. Cu toate acestea, chiar si cel mai bun laptop poate fi cuprins la un moment dat de patina timpului, uzura zilnica, socuri neprevazute sau defectiuni aleatorii. In comparatie cu desktopurile, laptopurile prezinta particularitatea de a fi miniaturizate: toate componentele sunt compactate si inghesuite intr-un spatiu foarte limitat. Mai mult, unele componente sunt astfel concepute incat sa se potriveasca doar la anumite modele.

In acest context identificarea unui centru de reparatii cu tehnicieni competenti, devine o adevarata provocare. OnLaptop deserveste capitala si zonele limitrofe. Experienta de 10 ani reprezinta principalul sau avantaj fata de concurenta, iar recomandarea vine din partea celor peste 10 000 de clienti multumiti care si-au rezolvat problema in acest service de laptopuri. Rata de succes se situeaza la peste 95%, un procent cu adevarat urias pentru o firma de reparatii. Service laptop OnLaptop ne spun ca acest lucru nu ar fi fost posibil fara o serie de echipamente profesionale, dedicarea si virtuozitatile tehnice ale specialistilor care se ocupa de diagnosticari si service.

Pentru sustinerea si atragerea clientilor, Onlaptop ofera dianosticare gratuita pentru reparatiile ce urmeaza a fi solutionate in service OnLaptop. Practic clientul va achita doar pretul pieselor de schimb si reparatia in sine.

Cum sa beneficiezi de garantie pentru un laptop reparat in service?

Onlaptop ofera garantie pentru orice tip de componenta noua originala ce se monteaza pe echipament; intre 12 si 24 de luni, in functie de piesa. Mai mult, reparatia in sine beneficiaza de garantie – intre 3 si 6 luni. Astfel clientul este asigurat ca nu arunca banii pe fereastra, ca reparatia se face cu simt de raspundere, in conditii optime, de prima data. Pentru ca adesea cea mai frecventa intrebare a celor care se confrunta cu un laptop defect este daca reparatia se merita intr-adevar. Unii romanii mai instariti incep sa adere la o mentalitate moderna si consumatorista, iar cand realizeaza ca au o problema cu un echipament electronic, pun mana rapid la bugetul cheltuielilor neprevazute si dau fuga in magazin sa-si procure un inlocuitor. Asta chiar inainte de a afla macar ce problema are echipamentul si daca/ pentru ce pret se poate repara.

Insa cei mai multi romani stiu ca un laptop bun reprezinta o investitie costisitoare si isi propun sa fie cat mai chibzuiti atunci cand se confrunta cu o problema tehnica. In cazul nostru chibzuinta merge mana in mana cu reparatia. Diagnosticul este primul pas pe care ar trebui sa-l faceti. In urma unei verificari, puteti afla cu certitudine care este problema reala a laptopului si care sunt costurile de reparatie. Cunoscand aceste lucruri va fi mai usor sa luati mai departe o decizie intre a cumpara si a repara.

Ce probleme puteti rezolva in service?

Realitatea arata ca cele mai multe laptopuri sunt reparabile. Cu toate ca sunt constructii extrem de compacte, cu piese miniaturizate, laptopurile prezinta avantajul de a putea fi reparate pe componente. Daca la un impact displayul se sparge, acesta se poate inlocui cu unul nou si in continuare laptopul poate fi utilizat in conditii optime. In afara de inlocuirea componentelor defecte (harduri, memorii, placi grafice, mufe, ecrane, incarcatoare), in service OnLaptop isi gasesc rezolvare problemele complexe ce tin de placa de baza, conectori, mufe de alimentare, placi grafice (procedeu numit reballing).

Un simptom frecvent prezent pe laptopurile ce ajung in service este faptul ca se supraincalzesc sau se inchid brusc, aparent fara motiv. Specialistii vor determina cauza problemei, insa acest lucru este influentat adesea de acumularea prafului. De aceea, exista o practica tot mai mediatizata si acceptata de a educa publicul utilizator de laptopuri in directia unei curatari frecvente. Vorbim despre o curatare intr-un mediu profesional, realizata cu ustensile dedicate, de catre specialisti bine pregatiti. O astfel de curatare implica desfacerea laptopului pana la nivel de placa de baza, suflarea prafului de pe componentele interioare, decongestionarea ventilatoarelor interne si schimbarea pastei termoconductoare de pe procesor. Aceasta procedura creste considerabil durata de viata a laptopului, va fereste de erori si defectiuni frecvente.

Cat dureaza diagnosticarea si reparatia unui laptop?

In functie de problema concreta a laptopului, un diagnostic dureaza maxim 72 de ore. Mai departe se comunica clientului rezultatul, pretul pentru inlocuirea componentei sau dupa caz pentru reparatie, precum si termenul de executie. Daca piesa exista deja pe stoc reparatia dureaza mai putin.

Cat costa sa repari un laptop in service?

Cand cauti sa repari un laptop poate fi riscant sa te ghidezi doar dupa cel mai mic pret. Pentru ca vorbim de servicii, este foarte importanta calitatea acestora, comunicarea cu operatorul, garantia, fiabilitatea lucrarii, aparatura folosita (mai ales pentru reballing). Echipa Onlaptop.ro a incercat intotdeauna sa exceleze la toate aceste capitole, iar acest lucru s-a observat in trendul ascendent al ratelor de succes in reparatii si gradul de multumire al clientilor. Firma reuseste sa mentina calitatea impecabila a lucrarilor, dar si sa ofere preturi foarte avantajoase. Pentru oferta completa a serviciilor de reparatii accesati pagina www.onlaptop.ro

Datorita prezentei indelungate in peisajul IT – filiera reparatii, din Bucuresti si zonele limitrofe, Onlaptop reuseste sa creeze o comunitate a utilizatorilor care isi propun sa urmeze ghidul bunelor practici pentru intretinerea echipamentelor personale. In acest sens service-ul practica preturi excelente pentru curatarea laptopurilor si posteaza frecvent pe blog informatii, tutoriale, trucuri.

Reparatii laptop din perspectiva ecologica

Reconditionarea, utilizarea responsabila a echipamentelor electronice, aruncarea si transformarea lor in deseuri reprezinta chestiuni de mare interes pentru societatea in care traim. In toata lumea se deruleaza anual campanii de constientizare ce incearca sa atraga atentia publicului asupra raului provocat de consumatorism si aruncarea prea facila a sistemelor electronice. Da, sa arunci un echipament electronic care ar putea fi reparat este rau pentru mediul inconjurator. De aceea au aparut atat de multe firme ce vand produse refurbished sau second hand.

Unde puteti repara un laptop in Bucuresti?

Onlaptop are doua puncte de lucru in sectorul 2, pe Strada Iancului nr 21 si in sectorul 4, pe Calea Vacaresti nr 278. Dar indiferent de zona in care va aflati ii puteti contacta pe expertii de la Onlaptop pentru reparatii de calitate, in conditii optime. Service Laptop sector 4 este noul punct de lucru din Bucuresti.