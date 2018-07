Care sunt cele mai mari retele care controleaza piata farmaciilor de 3.5 miliarde de euro

Piata din domeniul farmaceutic a crescut cu 46% datorita numarului de farmacii nou deschise. Marile lanturi de farmacii si-au triplat retelele. Cei mai mari 5 jucatori de pe piata sunt Catena care in 2017 avea 670 de farmacii, Sensiblu cu 613 farmacii, Dona cu 327 de farmacii, Help Net cu 211 farmacii si Ropharma cu 140 de farmacii.

Numarul farmaciilor din cadrul celor mai cunoscuti retaileri de medicamente s-a triplat in ultimii ani de la 619 unitati la 1961 de unitati in 2017. Piata totala de farmacii a suferit o crestere considerabila de 46% ajungand la un total de 7850 de unitati existente pe piata din Romania.

„Acest trend (creşterea ponderii jucă­to­rilor din top cinci – n.red.) este unul natural, va continua şi merge pe principiul „peştele mare înghite peştele mic“, care e valabil în mai multe do­menii. Farmaciile independente şi micile lan­ţuri renunţă din cauza competiţiei acerbe, pro­prietarul nu are putere de negociere cu marile lanţuri, e dificil să ţină un stoc rezonabil în condiţiile în care într-o intersecţie sunt şase-şap­te farmacii şi nu are vânzări aşa mari, ră­mâ­ne cu stocul nevândut şi produsele expiră“, a declarat Laszlo Lorenzovici pentru ZF.

Extinderea farmaciilor si a retelelor de top se vede in ponderea pe care retailerii de top o au in totalul de farmacii la nivel national. In anul 2006 doar 11,6% dintre farmacii apartineau lanturilor de top, iar anul trecut nu mai putin de 24% dintre farmacii au ajuns sa fie in componenta celor mai cunoscute branduri. Laszlo Lorenzovici a mai spus ca in curand o sa ajungem intr-o situatie de oligopol si chiar o sa existe abuzuri de pozitii dominante. Pacientul nu se uita la pret cand vine vorba de sanatate si nu se va mai duce in zeci de farmacii pentru a gasi cea mai buna oferta. Lorenzovici scoate in evidenta si faptul ca statul nu are nici o politica care sa puna in lumina reflectoarelor pacientul.

In 2016 s-a inregistrat o cifra de afaceri de pete 3.5 miliarde de euro, fiind un total de 5.185 de companii in retailerul de medicamente.