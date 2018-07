Iohanis a convocat-o pe Viorica Dancila la Cotroceni pe tema ordonantei de urgenta privind amnistitia si gratierea

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat-o miercuri pe Viorica Dancila la Cotroceni pentru ordonanta de urgenta care are legatura cu amnistitia si gratierea. Intalnirea dintre presedinte si premier are loc in contextul in care se tot vehiculeaza faptul ca Guvernul va adopta o masura de urgenta pentru amnistitie si gratiere, in urma careia Liviu Dragnea va scapa de toate acuzatiile care i se aduc in ultima vreme.

Anumite surse din politica reflecta faptul ca si Calin Popescu Tariceanu s-ar opune unei ordonante de urgenta care ar putea sa salveze mai multi inculpati si lideri politici, printre care se numara si Liviu Dragnea. Mai multi lideri din PSD atesta faptul ca ordonanta OUG 13 va fi adoptata si fara ajutorul lui Tariceanu, dar Dragnea risca sa piarda puterea.

Astazi Guvernul se reuneste in sedinta, desi de obicei sedinta Executivului are loc miercurea sau joia. Potrivit liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, urmeaza sa fie adoptata o Ordonanta de Urgenta pe mediu care se pune in acord cu o Directiva Europeana. Acesta pare a fi singurul motiv pentru care astazi are loc sedinta si nu intr-o zi obisnuita. Ramane de vazut ce se va discuta in sedinta de astazi care va avea loc incepand cu orele 14.00.