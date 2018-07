Coada la inmatriculari? Nu-i nimic, apelam la Viva Auto

De cate ori nu vi s-a intamplat sa mergeti intr-o institutie pentru a va plati o taxa sau pentru un depune niste acte si sa amanati in momentul cand ajungeti acolo? Cozile acelea mari care par sa nu se mai termine ma fac intotdeauna sa renunt la planuri si sa aman pentru o alta zi. Nu de alta, dar pe langa timpul pierdut, m-as intoarce acasa si mult mai stresata decat am plecat. Asta am patit si in urma cu ceva atunci, atunci cand am avut nevoie de serviciile celor de la inmatriculari auto Bucuresti. Nu vreti sa stiti ce este acolo …

Prima data am sperat ca pot trimite un prieten acolo sa rezolve totul, el avand ceva mai mult timp liber in comparatie cu mine. Dorind sa aflu ce trebuie sa fac pentru ca el sa ma poata inlocui, am dat peste cei de la Viva Auto. Nici nu va pot spune cat de bucuros am fost cand am aflat ca Viva Auto este o firma de intermediere in ceea ce priveste inmatricularile auto. Va povestesc in continuare cum a decurs intregul proces, dar pana atunci va recomand deja sa mergeti pe mana lor daca aveti treburi ce tin de inscrieri masini.

In primul rand, un reprezentant Viva Auto va lua toate actele de la voi, iar pentru a le putea folosi va fi nevoie si de o imputernicire. Mai apoi, acesta se va ocupa de toate procedurile de completare a formularelor, de depunerea lor si de plata taxelor in numele vostru. In cele din urma, acesta va ridica toate documentele si numerele de inmatriculare pe care vi le returna voua. Practic, cei de la Viva Auto va pot scuti de doua zile in care sa stati la cozi!

Chiar daca aveti nevoie sa apelati la serviciul de inscrieri auto Bucuresti, sa stiti ca tot cei de la Viva Auto va vor scoate din incurcatura. Poate ca va intrebati daca este intelept sa le dati lor toate actele pe mana, insa va asiguram ca toti cei care lucreaza in cadrul firmei sunt extrem de profesionisti. Intregul proces se va desfasura rapid si eficient. Pana la urma, tot ce isi doresc si ei este sa va multumeasca pe voi, in felul acesta formand un brand din ce in ce mai important. Preturile sunt foarte bine si nu au niciun fel de taxe ascunse.

Ce spuneti, nu-i asa ca v-am dat o veste buna? Mai ales daca tocmai v-ati cumparat o masina noua sau intentionati sa o faceti in perioada imediat urmatoare. Sa stiti ca cei de la Viva Auto va pot ajuta si in legatura cu incheierea unei polite de asigurara sau cu inscrierea masinii la ANAF.