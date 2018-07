CAMERE SUPRAVEGHERE PENTRU SALA DE SPORT

Daca detineti sau gestionati o sala de fitness si aerobic sau un complex spa, atunci probabil intelegeti importanta instalarii unor camere supraveghere. De la pastrarea sigurantei membrilor sai la inregistrarea traficului de intrare si iesire si la actionarea rapida in situatii de urgenta, fiecare sala de sport trebuie sa aiba instalat un sistem de securitate fiabil care include camere de supraveghere, senzori si chiar butoane de panica.

O sala bine securizata incepe cu monitorizare complexa si camere performante. Indiferent daca acestea sunt situate in exterior sau in interior, trebuie sa devina un „must-have”. Unde si cate camere vor trebui instalate, va depinde in mare masura de marimea spatiului, si de caile de acces.

Toti proprietari de sali de sport au investit in echipament de mii si mii de euro. Deci, daca detineti sau gestionati o astfel de afacere, mai mult ca sigur stiti ca aparatele de exercitii nu sunt deloc ieftine. Cu astfel de echipamente valoroase, este important sa existe camere de supraveghere ieftine de calitate.

In plus, supravegherea spatiului nu are ca scop doar protejarea echipamentelor pentru gimnastica, dar si a membrilor care le folosesc. Proprietarii doresc sa ofere un mediu sigur, de inceredere, membrilor sai.

Mai mult, aceste camere supraveghere vor stimula clientii sa se comporte adecvat, si ii va incuraja sa nu deterioreze aparatele si sa execute exercitiile corect, fara a avaria vreun aparat. Stim foarte bine ca exista oameni agresivi, care pot reprezenta un pericol pentru ceilalti. In cazul in care apar conflicte, totul va fi surprins si astfel dovezile sunt la indemana oricui.

Mai nou, in Romania salile de sport isi extind programul pana noaptea tarziu si au deschis chiar si pana la ora 2. O sala de sport cu program prelungit trebuie sa fie bine echipata, sa ofere dusuri și vestiare curate, dar, cel mai important, trebuie sa fie in siguranta. Tot mai multe persoane aleg sa faca exercitii la aceste ore tarzii deoarece au un program foarte incarcat. In acest caz, personalul va fi mai redus deoarece nu este la fel de mult trafic ca dupa amiaza. Astfel, este nevoie de inca o pereche de ochi sa monitorizeze cat mai bine spatiul, iar cele mai bune camere supraveghere, cu siguranta surprind totul in cel mai mic detaliu. Mai trebuie sa specificam ca trebuie sa evitati sa introduceti camere supraveghere in zone cum ar fi vestiarele, pentru a proteja intimitatea clientilor dumneavoastra.

Este necesar sa aveti intotdeauna camere supraveghere indreptate spre toate punctele de intrare. In acest fel, puteti verifica orice persoana trece pragul dumneavoastra. In plus, sistemele de control acces sunt iarasi importante deoarece asigura ca nimeni altcineva decat membrii autorizati nu pot intra in incinta salii. Acest lucru elimina vizitatorii nedoriti in spatiul dumneavostra atunci cand personalul nu este prezent. La fel de importante sunt si butoanele de panica care sunt apasate in caz de urgenta. Cand este actionat, acesta avertizeaza in tacere autoritatile ca exista o urgenta.

