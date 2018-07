Cat de mari sunt riscurile catastrofale la care este expusa Romania in prezent

In Romania, cele mai frecvente catastrofe care produc pagube de milioane de lei anual sunt reprezentate de inundatii, urmate indeaproape de alunecarile de teren. Volumul total de daune pe care asiguratorii le-au platit anul trecut se ridica la suma de 3 milioane de lei, cu jumatate de milion mai mult decat in 2016.

Se pare ca numai inundatiile au produs anul trecut pagube de peste 1.5 milioane de lei, urmate de alumecarile de teren cu 1.07 milioane de lei pagube si cutremure ce au dus la despagubiri de pana la 258.000 de lei. In topul judetelor care au atras cel mai mare volum de daune platite in anul 2017 se afla Galati, Caras Severen si Valcea.

”Şi 2017 a fost un an în care câteva sute de români au simţit utilitatea unei asigurări obligatorii de locuinţă şi asta în contextul în care nu ne-am confruntat cu dezastre majore. Inundaţiile, urmate adesea şi de alunecări de teren, produc însă frecvent pagube în România. În tot acest timp, PAID a continuat să se consolideze, pentru a-şi putea respecta obligaţia de a fi alături de românii asiguraţi, atât în cazul unor evenimente mai scăzute ca intensitate, cât şi în cazul unui dezastru de proporţii”, a declarat directorul general PAID Romania, Nicoleta Radu.

Tara noastra are o expunere foarte mare la riscurile catastrofale. Cei de la PAID au reinvestit tot profitul in anul precedent pentru a consolida pozitia companiei, iar programul de reasigurare a ajuns la 900 milioane de euro. In 2017 numarul locuintelor cu asigurate era sub 20%. Numarul locuintelor asigurate reprezinta 18.95% din fondul locativ al Romaniei iar reprezentarea pe medii se face astfel: urban 76% – rural 24%.

”Anul trecut am investit toate resursele necesare în proiecte precum cele legate de infrastructura IT- schimbarea platformei de emitere a poliţelor, de instrumentarea cât mai rapidă a daunelor şi de securizarea bazelor de date în vederea respectării noilor reguli impuse de GDPR şi IDD. De asemenea, am investit şi într-o campanie de comunicare al cărei scop este creşterea gradului de conştientizare a nevoii de asigurare a locuinţei. Avem încredere că toate aceste investiţii vor duce, direct sau indirect, la o creştere a acoperirii prin asigurarea obligatorie a locuinţei în România. Deja primele semnale de creştere se văd în rezultatele primelor luni din 2018. Am trecut şi peste impactul falimentelor ASTRA Asigurări şi CARPATICA Asig fără să înregistrăm scăderi majore, ceea ce e un lucru bun pentru portofoliul nostru”, a precizat Nicoleta Radu.

Cele mai asigurate zone din Romania in 2017 au fost capitala Bucuresti cu 39% din numarul total de locuinte, judetul Ilfov si Brasovul. In Vaslui, Mehedinti si Olt s-au inregistrat cele mai slabe cifre in ceea ce priveste numarul locuintelor cu asigurare.