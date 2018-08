Ce vanzari a generat in primele 3 zile restaurantul romanesc care se bate cu KFC si McDonald’s

Lantul de magazine Spartan si-a redeschis portile in Mega Mall Bucuresti dupa ce a avut loc o investitie de peste 110.000 de euro, dupa cum ni se precizeaza intr-un comunicat oficial. Inca din primele 3 zile de la inaugurarea noului fast-food Spartan, au avut loc vanzari surprizator de mari de peste 10.200 de euro.

Peste 1.700 de clienti au ales sa cumpere produsele romanesti oferite de Spartan in defavoarea gigantilor de pe piata KFC si McDonald’s. Fata de anul precedent, oficialii Spartan isi doresc sa creasca cifra de afaceri cu peste 40% in cel de-a doilea semestru. Restaurantul se intinde pe o suprafata de aproximativ 60 mp in zona de food-court chiar in apropierea KFC-ului.

„Avem planuri mari pentru această unitate şi cred că pentru a avea succes, foarte importantă este respectarea principiilor francizei. Experienţa pe care am acumulat-o în cei doi ani de când mă ocup de restaurantul Spartan din Cora Pantelimon, cred că mă va ajuta extrem de mult să aduc această unitate acolo unde ne dorim, în termeni de profitabilitate, în cel mai scurt timp”, a declarat Razvan Nanus, Director General al Rerum Food S.R.L.

Razvan Nanus este noul director general al francizei Spartan din Mega Mall. Are 33 de ani si o experienta de peste 7 ani pe piata de restaurante de tip fast-food. In acelasi timp se ocupa si de dezvoltarea platformei de francize francizelacheie. ro.

Intregul grup Spartan a reusit sa inregistreze o cifra de afaceri de peste 20 milioane de euro in 2017. Sunt 15 restaurante Spartan in care lucreaza peste 240 de persoane. In celelalte 39 de unitati partenere au reusit sa se ofere locuri de munca pentru alte 600 de persoane.